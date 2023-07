Pop-upstore Screw It biedt kwaliteitsvolle wijnen in Oostende: “Enkel wat ik goed vind, prijs ik aan”

Zin in een goed glas wijn, een stevige rum of biologische olijfolie? Dan kun je terecht bij Screw It, de zaak die Vincent Vanwijnsberghe een zestal jaar geleden oprichtte. Sinds kort opende hij langs de Gistelsesteenweg 27 – de voormalige opslagplaats van Wasmachines Gloria – een pop-upstore met een ruim aanbod aan wijnen, sterke dranken, sangria, olijfolie. Op bestelling kun je ook truffels verkrijgen.

Vincent Vanwijnsberghe (43) is geen onbekende in horecamiddens. Hij was actief in het Italiaanse restaurant Pomodoro en werkte daarna freelance voor Hit FM. Geleidelijk aan is hij begonnen met de aankoop van een kleine hoeveelheid wijn – in eerste instantie voornamelijk Italiaanse wijnen (afkomstig uit de streek van Piemonte, Veneto, Puglia…) – en keek of hij die verkocht kreeg. Intussen levert hij onder meer wijn aan de Basketclub Filou Oostende, bedient hij heel wat horecazaken van Knokke tot De Panne en gaat ook richting de Brugse regio.

Omdat er veel vraag naar is, breidde hij zijn gamma ook uit naar Franse wijnen. Vincent gaat – samen met zijn partner Valerie Descamps – regelmatig op prospectie bij lokale wijnboeren en maakt kennis met nieuwe soorten door diverse wijnbeurzen te bezoeken binnen Europa.

Nieuw cliënteel

“De ruimte in mijn garage werd te krap en daarom begon ik uit te kijken naar een ruimer pand. Voor het moment neem ik mijn intrek in de voormalige opslagplaats van Wasmachines Gloria,” vertelt Vincent Vanwijnsberghe. “Samen met Valerie heb ik de locatie een nieuw en fris ogend elan gegeven. Met de opstart van de pop-upwinkel wil ik particulieren de kans bieden om kennis te maken met het uitgebreide gamma dat ik aanbied. Ik durf te stellen dat ik alle soorten die in mijn shop staan, ooit al eens geproefd heb.”

“Enkel wat ik goed vind, prijs ik aan”

“Enkel wat ik goed vind, prijs ik aan. Dat gaat van eenvoudige maar toch smaakvolle wijnen tot flessen met een prijskaartje van boven de 300 euro. Wie eraan denkt om een feestje te geven: wij bieden naast de drank ook de bijpassende glazen aan of duurzame bekers voorzien van ons logo voor bijvoorbeeld een drink op het strand.”

Leveringen

De winkel is tijdens de week elke namiddag geopend van 14 tot 17.30 uur zodat Vincent in de voormiddag tijd heeft om leveringen te doen. Op vrijdag en zondag is de zaak dicht. “Op zaterdag ben ik ook present in de voormiddag van 10 tot 12 uur. Wie meer info wenst, kan terecht op de site of kom gewoon eens de sfeer opsnuiven in de gloednieuwe zaak.” (CWO)