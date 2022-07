Plopsaqua De Panne pakt uit met nachtzwemmen in uitzonderlijke hitte

Naar aanleiding van de voorspelde hitte en door de grote vraag beslist Plopsaqua De Panne om haar deuren komende maandag en dinsdag tot middernacht open te houden voor een verfrissende duik.

De temperaturen klimmen nu maandag en dinsdag naar 30 graden en meer. Doordat vele mensen op zoek gaan naar afkoeling, beslist het waterpark Plopsaqua De Panne om maandag 18 juli en dinsdag 19 juli uitzonderlijk haar zwembaden, glijbanen, andere waterattracties en buitenzone tot middernacht open te houden.

“We willen mensen op een leuke manier aan de hitte helpen ontsnappen. In Plopsaqua De Panne hebben we al eerder nachtzwemmen gedaan en gezien het concept daar zo hard aanslaat, houden we nu ook Plopsaqua Landen-Hannuit dinsdag voor het eerst open tot middernacht.”, aldus Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof.

Kindertarief

Bezoekers die maandag- of dinsdagavond naar Plopsaqua De Panne of dinsdagavond naar Plopsaqua Landen-Hannuit komen voor een verfrissende duik, genieten vanaf 20 uur van kindertarief en kunnen er zwemmen aan 12,99 euro in plaats van 23,50 euro. Tickets kunnen zowel aan de kassa als online via www.plopsaqua.be aangekocht worden.