Plopsaland voert voorrangspas van 35 euro in: “Op maat van mensen die voor de kicks komen”

Bij de start van de paasvakantie lanceert Plopsaland De Panne een voorrangspas. De reden: de stijgende vraag naar een dergelijke service. “Steeds meer mensen bezoeken ons pretpark om enkel de echte trhill-attracties te beleven en de kicks opzoeken”, zegt ceo Steve Van den Kerkhof. Een voorrangspas kost je 35 euro bovenop de standaardtoegangsprijs van 42,5 euro.

De voorrangspas bestaat al sinds 2010 in Holiday Park in Duitsland, een pretpark dat eveneens tot de Plopsagroep behoort. “En daar werkt het systeem perfect”, duidt ceo Steve Van den Kerkhof. “Het werkt geen enkele vorm van wrevel op en zorgt voor een efficiëntere tijdsbesteding.”

In eigen land werken Walibi en Bobbejaanland met een soortgelijk systeem. “Ondertussen is Plopsaland De Panne uitgegroeid tot een park met tal van zogenaamde thrill rides, attracties die een iets ouder publiek aanspreken.”

De voorrangspas zit eenvoudig in elkaar. Vanaf volgende week kan je via de website een pas reserveren. Daarvoor betaal je 35 euro bovenop de standaardtoegangsprijs van 42,5. Elke pas telt negen vakjes. “Elke keer je als eerste op een attractie wil, wordt er een vakje afgevinkt. Op die manier kan je dus negen keer de wachtrij voorbijsteken.”



De pas geldt bij The Ride to Happiness, De Draak, De Grote Golf, Heidi The Ride, SuperSplash, K3 Roller Skater, DinoSplash, Anubis The Ride en Het Bos van Plop. “Je kan de voorrangspas dus bij elke attractie één keer gebruiken, maar je kan ook verschillende keren dezelfde attractie nemen. Met negen keer meteen toegang als maximum.”

Geen hinder voor gewone bezoeker

Hoeveel voorrangspassen per dag Plopsaland De Panne aan de man wil brengen, is nog niet duidelijk. “Het is niet de bedoeling dat die érg veel verkocht wordt”, klinkt. “We beschouwen dit als een service naar bezoekers die speciaal voor onze grootste en spectaculairste attracties naar De Panne afzakken.”

“De reguliere pretparkbezoeker mag hier geen hinder van ondervinden. Daarom koppelen we dit voorrangssysteem niet aan een abonnement en hotelgasten kunnen er ook geen gebruik van maken. Je moet er echt een afzonderlijk ticket voor kopen.” Tijdens de Halloweenperiode zal je de pas ook in de spookhuizen kunnen gebruiken.

Ook bij De Grote Golf kan je de voorrangspas gebruiken. © Plopsa

Vooral de introductie van The Ride to Happiness deed de vraag naar een dergelijke voorrangspas stijgen. “We kregen er erg veel mailtjes over en dat zette ons aan het denken. Wanneer sommigen speciaal het vliegtuig nemen om van een van onze coasters te genieten, moeten we daar op inspelen. Zij hebben dan ook geld veil voor een manier waarop ze in enkele uren al onze topattracties kunnen meepikken.”