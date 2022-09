Plopsaland verhoogt ticketprijs naar 45,5 euro: “Ook wij kampen met stijgende kosten”

Plopsaland besliste om de prijs van een toegangsticket voor hun pretpark opnieuw te verhogen. De voorbije twee jaar steeg de prijs met zeven euro. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Nu kost een dagticket van het pretpark voor personen groter dan 1 meter 45,5 euro. Daarmee is Plopsaland De Panne het duurste pretpark in onze provincie.

Enkele weken geleden al besliste Plopsaland om de prijzen van hun tickets aan te passen en te verhogen. Een ticket voor een persoon groter dan 1 meter kost 45,5 euro. Dat wijten ze vooral aan de stijgende kosten en energieprijzen. “Alles wordt ook voor ons duurder, van energie tot frituurolie of zelfs toiletpapier. We moeten dit doorrekenen in onze ticketprijs”, klinkt het bij Plopsaland. Voor kinderen tussen 85 centimeter en 1 meter is de toegangsprijs 16,5 euro. Kinderen kleiner dan 85 centimeter mogen gratis binnen.

De prijzen van een abonnement en voor de parking bij Plopsaland zijn voorlopig wel nog hetzelfde gebleven. Ook de ticketprijs van Plopsaqua werd aangepast. Daar kost een ticket voor een persoon, die groter is dan 1 meter, voortaan 25,5 euro.

Duurste pretpark

Daarmee blijft Plopsaland het duurste pretpark in onze provincie. Een ticket voor Bellewaerde Park voor personen groter dan 1,40 meter kost 36 euro en voor Bellewaerde Aquapark 21 euro. Bij Boudewijn Seapark leg je 28,5 euro neer voor een toegangsticket.