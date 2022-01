Plopsaland krijgt met Circus Bumba nieuw én overdekt themagebied

Ondanks twee lastige jaren blijft Plopsaland De Panne investeren in de toekomst. Nadat ze vorig jaar een nieuwe attractie voor jongeren en volwassenen openden, komt er ook een nieuw overdekt themagebied: Circus Bumba. Binnenkort beginnen de werken.

Na meer dan 20 jaar neemt Plopsaland De Panne afscheid van snackrestaurant Fred Kroket. Dat meldt de doorgaans goed ingelichte pretparksite Looopings. Afgelopen weekend sloot het restaurant de deuren. In de plaats zou een nieuw overdekt themagebied komen dat in het teken staat van Bumba.

Fred Kroket was de naam van de uitbater van het gelijknamige frietkraam in het dorp van Samson & Gert. Nu Marie de fakkel heeft overgenomen, is de kans klein dat die naam nog gelinkt wordt aan de nieuwe reeks.

The Ride to Happiness

De keuze voor een overdekt themagebied is niet onlogisch. Het park is meer open tijdens het jaar – zo zijn ze nu ook in januari open – waardoor er meer nood is aan overdekte attracties. In ‘Circus Bumba’ komen verschillende speeltoestellen, een theater en een restaurant.

Vorig jaar nog opende Plopsa de spinning coaster The Ride to Happiness, in samenwerking met Tomorrowland. Die kreeg voorrang op Circus Bumba. De werkzaamheden zouden binnenkort van start gaan, de opening is voorzien voor volgend jaar.