Plechtige communicanten van 1969 genieten in Esen van reünie met veel ambiance

Aan ambiance geen gebrek op de zesde reünie van de inwoners van groot-Kortemark die geboren werden in 1957 of er in 1969 hun plechtige communie deden.

Ze werden verwelkomd in De Kroon in Esen door organisatoren Ginette Demeulenaere, Francky Surmont, Dorine Vuylsteke, Rita Van Daele, Luc Desmet en Ronny Vandewalle.

Er werd gevierd tot in de vroege uurtjes met 61 personen, 36 daarvan waren 65-jarigen: Greta Carpentier, Bart Decaestecker, Geert Decleir, Chantal Declercq, Noel Decoutere, Lena Dejaegere, Annie Demeulenaere, Hilde Demoen, Vera Depickere, Beatrice Deprez, Linda Deprez, Patrick Depuydt, Luc Desmet, Hans Dewitte, Hendrika Dobbelaere, Christiaan Lagrou, Karlien Missinne, Kathleen Penninck, Antoon Segaert, Norbert Sinnaeve, Francky Surmont, Frank Swaenepoel, Christine Tanghe, Hubert Vancanneyt, Dirk Vancoppenolle, Erna Vandaele, Rita Vandaele, Rita Vandermeersch, Ronny Vandewalle, Rik Vangelder, Luc Vanhenis, Eric Vanhoutte, Christine Verweirder en Dorine Vuylsteke.

(LTK/foto Coghe)