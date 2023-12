Plannen nieuwe evenementenhal die ISO moet vervangen in Izegem zijn klaar: “Bewoners mogen mee beslissen over de nieuwe naam”

De plannen voor de nieuwe evenementenhal in Izegem zijn klaar. “De multifunctionele evenementenhal komt op de plek van de huidige zaal ISO en zal dé plaats in Izegem zijn voor zowel fuiven als kleinere evenementen”, vertelt schepen van evenementenbeleid Lisbet Bogaert. De ‘oude zaal’ wordt medio 2024 afgebroken, een jaar later tegen de start van het seizoen van de verenigingen, verwacht men de opening van de nieuwe zaal.

De gloednieuwe evenementenhal zal een capaciteit hebben van 1.500 mensen staand en 600 zittend. Op vraag van de verenigingen en huidige gebruikers van zaal ISO koos de stad voor een ontwerp dat meerdere opstellingen mogelijk maakt. Schepen Lisbet Bogaert: “Onze verenigingen wensten vooral een gezellige zaal die gemakkelijk in gebruik en uitermate flexibel is. Met verschillende mogelijke opstellingen beantwoorden we daar perfect aan. Dat maakt de evenementenhal toegankelijk voor zowel een spaghetti-avond van een vereniging, een grote fuif als een seniorenfeest. Akoestisch stelden we heel hoge eisen. Zo zijn er bufferzones rond de akoestische doos in het gebouw en zorgen we onder meer voor geluid reducerende wanden en een geluidssas.”

De nieuwe zaal krijgt ook twee ingangen.

Het kostenplaatje van de nieuwe evenementenhal bedraagt 4,5 miljoen euro.

Ook aan akoestiek werd veel aandacht besteed. De zaal zal ook gecompartimenteerd kunnen worden.

De huidige zaal ISO wordt in augustus afgebroken, een jaar later hoopt men de opening van de nieuwe zaal te kunnen doen. “De evenementenhal, die los staat van het vrijetijdspunt, is mooi ingepast in het groen en vormt architecturaal een verbinding tussen Cultuurhuis de Leest en de Topturnhal. Binnenkort zullen alle Izegemnaars bovendien mee kunnen beslissen over de naam van de nieuwe evenementenhal”, besluit schepen Lisbet Bogaert.