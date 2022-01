Pittemse KWB pakt op zondag 20 februari opnieuw uit met ontbijtverhalen

Na een jaar afwezigheid door corona kan je op zondagmorgen 20 februari voor de zestiende keer genieten van KWB-ontbijtverhalen. De inmiddels vertrouwde formule zal zoveel mogelijk behouden blijven: Een uitgebreid ontbijt zal gecombineerd worden met interessante sprekers.

De ontbijtverhalen zijn inmiddels een fel gesmaakt item geworden op de kalender van de Pittemse afdeling van KWB. Door corona kon de vereniging vorig jaar dit evenement niet organiseren, maar dit jaar knopen ze weer aan met de traditie met de zestiende editie van deze populaire voormiddag.

In het verleden werden telkens zo’n 60 tot 70 deelnemers verwelkomd waardoor dit een van de drukst bijgewoonde activiteiten van de KWB is. “Gezien de coronacijfers van dit moment was het uiteraard geen evidente beslissing om de ontbijtverhalen dit jaar weer te organiseren”, vertelt Dominique Coopman. “We waren echter van mening dat wie niet probeert ook geen resultaat kan boeken en dus besloten we het risico te nemen.”

“Het basisconcept zal sowieso behouden blijven. Plaats van afspraak is ook nu de zaal Broeders Maristen boven de bib. Er wordt bij aankomst een uitgebreid en vers bereid ontbijt voorzien, waarna we de eerste twee sprekers aan het woord laten. Rond 11 uur is het dan tijd voor het aperitief, waarna de laatste spreker zijn verhaal mag doen.”

“De voornaamste aanpassing zal zijn dat er geen ontbijtbuffet zal voorzien worden, maar dat alles aan tafel zal geserveerd worden. Verder zullen we ons aan alle op dat moment geldende coronaregels houden. Mocht de activiteit door corona toch niet kunnen doorgaan, dan zullen we iedereen die ingeschreven is persoonlijk verwittigen en wordt het geld teruggestort.”

Medicijnen en graffiti

“We zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om sprekers uit te nodigen uit drie totaal verschillende interessegebieden” gaat Jean-Marie Vancompernol verder. Als eerste komt een in Pittem heel bekend koppel aan het woord: Anne Van Hecke en Filip Vermeulen van de gelijknamige apotheek in de Tieltstraat. Iedereen kent hen als twee gedreven mensen, die steeds klaar staan om met een persoonlijke babbel of een goed advies aan de noden van de klanten te voldoen. Bij hen kan je ook online bestellen en desgewenst via de automaat of kluisjes medicatie afhalen na sluitingstijd. Maar wie weet dat Filip ook als apotheker verbonden is aan het Tieltse vaccinatiecentrum?”

De tweede spreker is Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt, die zich in 2019 met haar tattooshop in de Paardestraat in Egem vestigde en die inmiddels met prachtige kunstwerken op de poort van de Egemse basisschool en op de muur van de sportterreinen aan de sporthal ook haar visitekaartje als graffitikunstenaar afgegeven heeft. Deze enthousiaste dame, die inmiddels internationaal naam en faam verwierf, zal de aanwezigen inwijden in de voor velen onbekende wereld van tattoos en graffiti.”

Duivel-doet-al

“Dorine Snoeck, onze derde spreker, in een paar woorden typeren, is zeker geen makkie” vervolgt Jean-Pierre Mortier. “Deze duivel-doet-al heeft een groot hart en staat altijd klaar om mensen te helpen. Zelfs nadat bij haar in de zomer van 2020 longkanker met uitzaaiingen naar de hersenen werd vastgesteld, met een operatie en zware behandeling tot gevolg, bleef ze positief en actief in het leven staan en bleef ze zich met hart en ziel inzetten voor wie het moeilijk heeft. Via haar Facebookgroep ‘Samen sterk’ vertelt ze openhartig hoe het met haar gaat en steekt ze andere mensen een hart onder de riem.”

Wie wil deelnemen aan de KWB-ontbijtverhalen kan tot 15 februari inschrijven bij Dominique Coopman via dominique.coopman@gmail.com of 0477 78 02 94. De prijs is 12 euro voor KWB-leden (en hun partner) en leden van de jeugdbewegingen, 6 euro voor kinderen tot 14 jaar en 15 euro voor niet-leden (8 euro voor kinderen tot 14 jaar). Overschrijven kan op rekening BE16 7755 9483 8474 van KWB Pittem met vermelding ‘KWB-ontbijtverhalen 2022 + de naam van de deelnemer(s)’. (Jan Goossens)