Pittemse hondenclub organiseert BK gehoorzaamheid

Op zondag 8 oktober organiseert de Pittemse hondenvereniging de Sint-Elooisvrienden het Belgisch Interfederaal Kampioenschap ‘gehoorzaamheid’ op hun terreinen in de Fonteinestraat 30.

Het kampioenschap is voor leden van de federaties VOE, NVBK en NFBH. De deelnemers zullen hun kunnen moeten tonen in onder andere de voorstelling, de wandeling en het weigeren van voedsel. Er zullen deelnemers zijn in alle klassen, waaronder beginners, gevorderden en de ereklasse. Uiteraard zullen een aantal leden van de club mee proberen te strijden voor de titels.

Wie een kijkje wil nemen en voor hen wil supporteren, kan terecht op de twee terreinen van het evenement vanaf 10 uur. De prijsuitreiking is voorzien rond de klok van 17 uur.

(JG)