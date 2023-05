Pittem start viering van 400 jaar pater Verbiest met vernieuwde fietsroute

Op 9 oktober zal het exact 400 jaar geleden zijn dat Pater Ferdinand Verbiest in Pittem geboren werd. De gemeente wil viert dit in de loop van het jaar met diverse activiteiten. In het kader van deze viering werd de Verbiestroute in een nieuw kleedje gestoken en werd de bijhorende brochure vernieuwd.

Pater Ferdinand Verbiest was een missionaris, astronoom, ingenieur en diplomaat, die na zijn studies naar China trok, waar hij als vertrouweling van de keizer onder andere bouwde aan de uitrusting van het Oude Observatorium in Peking, dat je nu nog steeds kan bewonderen.

Belangrijk voor China

Hij was ook mee verantwoordelijk voor de wijziging van de Chinese kalender, die gebaseerd was op zijn sterrenkundige waarnemingen. “We zijn vanuit de gemeente zeer trots dat Ferdinand Verbiest niet weg te denken is uit zowel onze als de Chinese cultuur”, vertelt schepen van Toerisme en Cultuur Heidi Lievrouw ons. “Getuige hiervan is de terechte glans die aan zijn vierhonderdste verjaardag wordt geschonken. Niet alleen in China, maar ook bij ons op nationaal, provinciaal en lokaal niveau.”

Nieuwe brochure

Bij de opening van het Ferdinand Verbiestcentrum in 2010 werd met de ‘Verbiestroute” een permanent bewegwijzerde fietsroute van 44 km uitgestippeld, die hoofdzakelijk op Pittems grondgebied loopt, maar ook uitwijkt naar Meulebeke, Ardooie, Wingene en Tielt. Naar aanleiding van het 400-jarig jubileum namen de sport- en toerismediensten van de gemeente met de steun van Westtoer de route onder handen en werd de bijbehorende fietsbrochure in een nieuw jasje gestoken. Hierbij werd extra aandacht besteed aan enkele nieuwe stopplaatsen en bezienswaardigheden onderweg, zoals het Gentsemeersenpad, dat in volle ontwikkeling is met de steun van Stadlandschap ’t West-Vlaamse Hart.

“De Verbiestroute past binnen de unieke wandel- en fietsbelevenissen van Westtoer”

Op 3 mei werd de vernieuwde brochure officieel voorgesteld in aanwezigheid van schepen Heidi Lievrouw en gedeputeerde van toerisme van de provincie Sabien Lahaye-Battheu. “De Verbiestroute past binnen de unieke wandel- en fietsbelevenissen van Westtoer, dat volop inzet op bewegwijzerde, lusvormige fiets- en wandelroutes”, vertelde de gedeputeerde “In 2022 en 2023 lanceerden we in totaal maar liefst 25 nieuwe fietsroutes, allemaal geïntegreerd in het fietsknooppuntennetwerk. Het is fijn om te zien dat er naast de Westtoer-producten, ook ingezet wordt op lokale fietsroutes. Het is leuk dat de recreant bij de Verbiestroute het verhaal van Ferdinand Verbiest echt kan beleven en meteen het ruimere Brugse Ommeland kan verkennen.”

De vernieuwde brochure van de Verbiestroute kan je nu gratis afhalen bij de dienst toerisme in het gemeentehuis of downloaden op www.pittem.be/fietsen

Nieuw Experience Center

Om de viering nog meer glans te geven, blaast de gemeente met de steun van Toerisme Vlaanderen het huidige Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest nieuw leven in. Vanaf 8 september zal je het nieuwe ‘Verbiest Experience Center’ in het oude gemeentehuis, kunnen bezoeken en zal de bezoeker op een interactieve manier meer te weten kunnen komen over het levensverhaal van Ferdinand Verbiest en zijn reis naar China.

Theaterwandeling

Tijdens het weekend van 8, 9 en 10 september volgt dan met een theaterwandeling het hoogtepunt van de viering. In samenwerking met de lokale toneelverenigingen komt er een wandeling waarbij op een zestal stopplekken een scène uit het leven van Ferdinand Verbiest zal opgevoerd worden. Op maandag 9 oktober, de geboortedag van Verbiest, organiseert de China Office van de provincie West-Vlaanderen nog een academische zitting over de beroemde Pittemnaar in zaal De Magneet in Pittem met als thema: ‘In de voetsporen van Ferdinand Verbiest: technologische samenwerking met China: risico of belang voor het Westen?’. (JG)