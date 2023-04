Piratenschat in Komen voor het grijpen voor bewegingslustige wandelaars

Wie vindt de schat van Black Sam? Dat is het vraagstuk waarmee speurneuzen en avonturiers aan de slag gaan tijdens de Mountches Wandeling. Het concept, een initiatief van twee fervente wandelaars, moet mensen aansporen bewegen en denken te gaan combineren.

Alle hens aan dek want de schat van Black Sam staat op het punt gevonden te worden! Aan de hand van een SMS, dewelke meteen reeds een eerste raadsel bevat, kan iedereen met een speurneus de zoektocht starten. “We zijn zelf fervente wandelaars want enkel zo leer je pas echt een bepaalde streek kennen. Natuurlijk willen we ook anderen motiveren het zelf te gaan proberen en dat gaat heel wat vlotter als er een thema aan wordt gekoppeld.” Komenaars Christophe Desbonnez en Pascal Bondue, het duo dat het idee van de Mountches Wandeling heeft uitgewerkt, probeerde het een aantal jaren geleden voor het eerst. “Met succes want mensen waren meteen verkocht voor het avontuurlijke en het speelse karakter van alles. Eerst was het met enkele goede vrienden maar ondertussen kan iedereen die het wil zich inschrijven voor de zoektocht. Dit jaar staat het trouwens volledig in het teken van piraten en de Kemmelberg. Black Sam heeft hier ergens zijn schat verborgen en tijdens een wandeling van 5 kilometer moeten verschillende raadsels worden opgelost.”

Ultieme tip

“Enkel wie alle antwoorden kan vinden, krijgt de ultieme tip die je in de richting van de schat stuwt. De raadsels prikkelen alle zintuigen en zijn perfect doenbaar voor zowel jong als oud, je moet alleen de tijd durven te nemen om goed na te denken. We zorgen ervoor dat het ook voor iedereen leuk blijft want de schat is bijvoorbeeld ook een echte schat. Een kist die we ergens hebben verborgen met daarin allerlei leuke items. Wie de zoektocht wil starten krijgt een SMS toegestuurd met daarin een raadsel. Wie de oplossing kan vinden, vindt meteen ook de startplaats van de wandeling.”

Een groep die zelf ook aan de start van de 5 kilometer verscheen, volledig in passende outfit, was de groep van Karine en Bernard. De wandeling, die hen rond en over de Kemmelberg loodste, moest normaliter minder dan 2 uur in beslag nemen. “Wij deden er iets meer dan 6 uur over”, lacht de bonte bende. “Ja, we konden hebben gekozen voor de ernstige manier van doorstappen, als een gekke naar oplossingen gaan zoeken en dan nog een eindspurt inzetten. Maar geef toe, dit alles zit dusdanig goed in elkaar dat je al snel ervoor kiest om volop te genieten. De organisatoren zijn verkleed, de raadsels zijn leuk en de omgeving is schitterend. Wie hieraan begint met zijn of haar vrienden, zal de tijd van zijn of haar leven hebben. We hebben de schat gevonden, samen met enkele terrasjes en zullen ook voor de volgende editie van de wandeling aan de start verschijnen.”