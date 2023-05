Pinksterzondag 28 mei Paterskmarkt in Izegem met 3.000 meter standen in de Roeselaarsestraat

Opnieuw zullen ruim 300 standen op zondag 28 mei opdoemen in de Roeselaarsestraat. Een hele dag wordt het snuisteren in tweedehandszaken, op zoek naar het ultieme object. Organisator is Jovan, die op 15 oktober in zaal ISO ook een rommelbeurs houdt.

Op de laatste zondag van mei wordt de Roeselaarsestraat tussen de Ommegangstraat en de Abele opnieuw ingepalmd door de Patersmarkt. Een traject van 1.500 meter, dus in totaal drie kilometer aan standen die al een tijdje zijn uitverkocht. “Ze geven goed weer uit, dus zullen er zondagmorgen zeker wel nog gegadigden opduiken die hopen een vrij plaatsje in te nemen”, zeggen Nicole Vanhaelemeersch en Johan Vancoillie die al voor corona de organisatie overnamen van oprichter Michel Cauwelier. Het koppel dat in Sint-Andries Brugge woont organiseert met Jovan in totaal zes indoor- en zes outdoorbeurzen. Op 15 oktober strijkt Jovan dan weer in zaal ISO neer.

“Bij goed weer, wat ze ook voorspellen, komen duizenden mensen naar hier”

Maar eerst gaat alle aandacht uiteraard uit naar de Patersmarkt. “Dit jaar valt die samen met Pinksteren. Omdat er onder meer in Kortrijk en Adinkerke ook organisaties zijn, is er wel wat concurrentie. Maar de drie kilometer aan beschikbare ruimte is ondertussen uitverkocht. De bewoners hebben uiteraard de eerste kans om voor eigen deur te staan. En er doen er opnieuw weer heel wat mee.”

Omdat de Patersmarkt een jaarmarkt is, is ook de verkoop van nieuwe artikelen toegestaan. “Maar 75 procent is tweedehands. Enkele verenigingen zoals het muziek en de tafelvoetbalclub pikken hun graantje mee en er zijn ook eetstandjes op het parcours. Maar we zorgen ervoor dat het er niet te veel zijn en dat het aanbod ook heel divers is.”

Parkeren aan Colruyt

Officieel start de markt om 7 uur. “Maar vanaf 6 uur komen de eerste standhouders toe, dat gebeurt wat gespreid. Officieel duurt de Patersmarkt tot 17 uur, maar dat loopt vaak nogal wat uit. Zeker tegen dat wij naar huis kunnen gaan”, lacht Johan.

Parkeren kan weer op de parking van de Colruyt die door het grootwarenhuis ter beschikking wordt gesteld van de bezoekers. “In de zijstraten van het parcours is er een bufferzone van 20 meter waarin je niet mag parkeren. Dat wordt uiteraard aangegeven met borden en we zijn zonet ook overal een bewonersbrief in de bus gaan steken. “

De goede weersvoorspelling zorgt ervoor dat wellicht opnieuw duizenden mensen de oversteek zullen maken naar de Roeselaarsestraat. “In de voormiddag zie je vooral de kopers, in de namiddag meer de mensen die eens de sfeer komen opsnuiven.”