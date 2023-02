Picon van Alice wordt geserveerd in De Trompet en De Zege: “Het recept moet geheim blijven”

Je hebt picon en je hebt de picon van Alice. Mensen komen van heinde en ver om die laatste te proeven in restaurant De Trompet in Ieper. Het recept is echter een groot geheim. We mogen van restaurantuitbater Sam, die het goedje brouwt, echter een tipje van de sluier oplichten. “Een ding is zeker, wie onze picon proefde, komt vaak nog eens terug.”

Wie picon zegt, denkt aan de Westhoek en aan het noorden van Frankrijk. Aan ‘de schreve’ is de godendrank zowat de belangrijkste aperitief. Het goedje zou echter zijn oorsprong kennen in Algerije, waar de jonge Gaétan Picon (1809-1882) in het leger diende. De man brouwde het drankje op basis van sinaasappelschillen voor zijn kameraden die aan malaria leden.

Picon is al lang een merknaam, maar het belet tal van caféuitbaters niet te dwepen met een eigen recept, het ene al wat beter dan het ander. Waar we laatst een wel heel lekkere picon dronken, is in restaurant De Trompet op de Grote Markt in Ieper. Als we de zaakvoerder vragen wat er allemaal in zijn drankje zit, glimlacht hij enkel eens mysterieus.

“Dat kan ik u niet zeggen”, aldus Sam Van Weeghaege-Meeuws (31). Samen met Otis Meersch (27) is Sam de uitbater van niet alleen De Trompet, maar ook van frituur De Zege in Boezinge. “Vroeger kocht ik gewoon klaargemaakte picon aan, die heel lekker was, maar die was in niets te vergelijken met het product dat nu op onze kaart staat.”

De picon is het recept van de bazin van café America, zelfs Wim Opbrouck kwam daar geregeld een picon drinken. © Eric Flamand

Het originele recept van de picon van Sam is afkomstig van wijlen Alice Gouwy, die jarenlang achter de toog stond van Café America in de Dikkebusseweg in Vlamertinge. Deze vrouw was een monument in de grensregio. In haar volkscafé stond de tijd lang stil. Een tapkraan en muziekinstallatie waren er niet. Wat er echter wel was, was een lekkere picon.

“Mijn picon, dat is geen alcohol, dat is een medicijn”, zei Alice ooit in een krantenartikel. De waardin en haar cafeetje zijn al even niet meer, maar Alice leeft verder in haar picon, die enkel wordt verkocht in De Trompet in Ieper en in frituur De Zege in Boezinge.

Drie mensen

“In totaal kennen slechts drie mensen het recept van het drankje”, zegt Sam. “Naast mezelf is dat mijn vader Geert en een groottante. Mijn oma woonde recht tegenover het café van Alice en mijn papa ging er regelmatig een picon drinken. Toen het Alice op een bepaald moment niet meer lukte om de picon zelf te maken, gaf ze het recept aan een tante van mijn vader. Die ging de drank bereiden in het café.”

“Ik wist dat de picon van Alice heel gegeerd was en daarom wou ik hem ook hier in Ieper verkopen”, vertelt Sam verder. “De waardin wou het recept enkel aan mijn papa geven na haar dood en zo gebeurde het ook. Het is de bedoeling dat het recept geheim blijft, zelfs voor mijn moeder, broer en zus. Ook mijn vriendin mag het niet kennen, maar die is al blij dat ze de picon mag drinken (lacht).” Sam en vader Geert preparen de drank tot op de dag van vandaag in een garage, zonder pottenkijkers in de buurt.

Wens respecteren

Over de samenstelling van de picon wil Sam uiteraard niet veel kwijt. “Enkel dit: onze picon bestaat uit zes ingrediënten, waarvan er één niet in België te vinden is. Dat product moet je echt gaan kopen in het noorden van Frankrijk. Nadat we bij ons begonnen met het drankje, merkten mensen dat al snel op. Nu wordt meer picon gedronken dan vroeger. Ik loop wel eens klanten tegen het lijf die vertellen dat ze tot bij ons komen om de picon te proeven, wat uiteraard heel fijn is.”

“Of mensen mij niet vragen hoe hij wordt gemaakt? Natuurlijk doen ze dat, maar ik zwijg als het graf. Er zijn ook medewerkers die mij het geheim willen ontfutselen. Zo stellen ze af en toe voor hen het recept te geven als we plots zonder picon dreigen te vallen. ‘We gaan er vlug een beetje maken om de voorraad aan te vullen’, klinkt het dan. Gelukkig kan ik goed zwijgen. Het was Alice haar wens en die zullen we respecteren.”

Beperkte oplage

Sam giet zijn picon in een bidon van 10 liter en neemt die zo mee naar zijn zaak in Ieper. “Maar met één bidon kom ik er niet voor een week”, aldus de horecabaas. “We verkopen de drank ook in onze frituur in Boezinge en ook daar wordt de picon fel gesmaakt.”

“Onze telefoon staat niet stil om per liter te kopen. Voorlopig zijn de flessen op, maar ik heb nieuwe besteld. Als ze willen, kunnen ze via de website http://www.detrompet.behun fles reserveren. We willen de mensen de kans geven om de picon te proeven. Maar deze zal enkel in beperkte oplages worden gemaakt voor verkoop van 1 liter.”