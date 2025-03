Picknicken op de Leie en slimme afvalbakken: Jong Kortrijk STEM transformeert de stad

Een oproep van Jong Kortrijk STEM om duurzame technologische oplossingen te bedenken die de stad mooier kunnen maken, leverde 250 ideeën op. Daaruit koos een zeskoppige jury drie winnende ideeën om deze zomer samen met jongeren tussen 14 en 16 jaar oud uit te werken.

In het najaar van 2024 lanceerde de openbare bibliotheek van Kortrijk ‘Jong Kortrijk STEM’, een project dat jongeren van 14 tot 16 jaar wil enthousiasmeren voor STEM (science, technologie, engineering, mathematics). De opzet van Jong Kortrijk STEM is om samen met de jongeren drie STEM-stadsuitdagingen te realiseren.

Deze projecten zijn gelinkt aan drie duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s): ‘Circulariteit & leefbaarheid’, ‘Energie & klimaat’ en ‘Digitalisering & inclusie’. De bib coördineert het project, Hogescholen VIVES en Howest en vzw De Creatieve STEM zetten hun schouders onder de uitwerking.

Winnende STEM-ideeën

Via een promocampagne zamelde Jong Kortrijk STEM van november 2024 tot en met januari 2025 iets meer dan 250 ideeën in. “De ideeën varieerden van ‘klein, maar fijn’ naar misschien wat té ambiteus, zoals ‘Een nieuw KVK-stadion’ en ‘Robots die rondlopen in de stad en alle afval opruimen’. Opvallend was het grote aantal ideeën voor een propere en inclusieve stad”, vertelt Felix De Clerck, schepen van Cultuur. Alle ideeën worden binnenkort ook aan het stadsbestuur bezorgd als inspiratiebron.

Een zeskoppige vakjury van jeugd- en gebiedswerkers, STEM-coaches en hogeschoolcoördinatoren koos drie absolute toppers: vuilnisbakken van de toekomst (Circulariteit & leefbaarheid), een relax oplaadstation op zonnepanelen (Digitalisering & inclusie) en picknicktafels op de Leie (Energie & klimaat).

Eén van de uit te werken ideeën is een verplaatsbaar zit- en ligmeubel met oplaadstation voor mobiele toestellen op zonnepanelen. © Kortrijk

De slimme afvalbakken zijn uitgerust met sensoren, AI en robotica om speels en intelligent vuilnis te sorteren. Het oplaadstation is een verplaatsbaar zit- en ligmeubel en werkt op zonne-energie, en de picknicktafels kan je op eigen kracht op het water voortbewegen.

STEM-uitdagingen voor jongeren

Partnerorganisaties De Creatieve STEM, Howest en VIVES zetten de drie winnende ideeën om naar STEM-uitdagingen voor jongeren van 14 tot 16 jaar. Per STEM-uitdaging kunnen 12 jongeren tussen 14 en 16 jaar oud zich inschrijven voor een bootcamp van een week om ze uit te werken tot prototypes.

Alle deelnemers krijgen na afloop een STEM-certificaat van Stad Kortrijk en de deelnemende partnerorganisaties. Vanaf april starten de inschrijvingen voor de drie bootcamps in de zomer van 2025.