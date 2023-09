Picknicken aan Walletjes: tafels en banken aan prachtig uitkijkpunt in Nieuwkerke

Net als Amsterdam heeft ook Nieuwkerke Walletjes. Maar niet met dezelfde betekenis. In Nieuwkerke verwijzen de Walletjes naar een uitkijkpunt aan de Heirweg. Daar werden nu ook picknicktafels geplaatst. “Zo kan men nog langer genieten van alle heuvels die wij bergen noemen”, lacht schepen van Toerisme Bart Vanacker.

De Heuvellandse Walletjes zijn genoemd naar de voormalige heerlijkheid Waldries. Bovenop de heuvel kan je alle kanten uitkijken, naar de de West-Vlaamse en Frans-Vlaamse heuvelrij, evenals naar de torens van Armentières en Belle en de mijnterrils van Lens. Aan de pas ingerichte picknickruimte komt ook een informatiebord over de Romeinse tijd.

Romeinse villa

“In de zomer van 2019 werden tijdens werken voor de nieuwe ontsluitingsweg van Clarebout Potatoes de restanten van een Romeinse villa blootgelegd. In een van de grote kuilen vlak bij de villa werd toen heel wat keramiek gevonden, waaronder veel terra sigillata, het luxe-aardewerk uit die periode”, zegt bevoegd schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “De vondsten wijzen op een stichting in de tweede helft van de eerste eeuw na Christus. Sommige stukken zijn mooi versierd met vogelmotieven of bijvoorbeeld een cupido met boog. Er werden resten aangetroffen van een kruik met een stempel in. Die verwijst naar de pottenbakker en geeft ons een aanwijzing naar de tijd wanneer de pot werd gebruikt. Een speciale vondst in de kuil is vlak glas. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van vensters in het villagebouw.”

De site van de Walletjes is gelegen aan de Heirweg in Nieuwkerke. “Na de gemeentefusies van de jaren zeventig werd de Bellestraat in Nieuwkerke herdoopt tot Heirweg. De benaming werd gegeven vanuit het vermoeden dat de weg teruggaat op een Romeinse weg tussen Belle en Wervik.”

De site aan de Walletjes is ook een van de zeven belevingsplekken waar in het Heuvellab in het bezoekerscentrum in Kemmel dieper wordt op ingegaan.