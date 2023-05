Peters en Meters onderhouden wandelpaden: “Klaar voor wandelseizoen”

De gemeente Zonnebeke beschikt over niet minder dag 80 km wandelpaden, verdeeld over 10 routes. Peters en meters maakten ze klaar voor de lente.

De verschillende wandellussen nemen de wandelaars mee op sleeptouw en loodsen hen door de rijke geschiedenis van de gemeente. Infoborden geven meer details vrij aan de verschillende stopplaatsen. In totaal zijn er tien verschillende wandelroutes, waardoor Zonnebeke over een eigen ontwikkeld wandelnetwerk beschikt. “We maken ons klaar voor het nieuwe wandelseizoen”, stellen toerismeschepen Joachim Jonckheere en Bart D’Hulster van de dienst Toerisme. “Heel wat sportieve vrijwilligers gingen de afgelopen twee maanden als meter of peter op pad om hun wandelroute klaar te stomen voor het grote publiek. Tijdens de lenteschoonmaak van de wandelroutes controleren de vrijwilligers niet enkel de netheid, maar ook de bewegwijzering. Gewapend met een grijper speuren ze in de bermen naar afval. Helaas levert hun zoektocht nog steeds resultaat op. Gemiddeld vulden ze ongeveer 7 vuilniszakken per lus. Sommige mensen blijven, ondanks het vele aandringen en sensibiliseren, hun afval in het openbaar dumpen.” Niet enkel in het voorjaar kan de gemeente rekenen op de inzet van lokale vrijwilligers. Gedurende het hele jaar is er een team van ongeveer zestig Mooimakers aan de slag die in hun vrije tijd, op eigen initiatief, een buurt, straat, wijk of plein netjes houden. “Als ware ambassadeurs willen deze lokale helden iedereen laten meegenieten van hun geliefde landelijke omgeving”, aldus schepen Joachim Jonckheere (#team8980).

Jobstudenten

“Dat Zonnebeke klaar wil zijn voor de lente, konden ook een aantal plaatselijke jongeren die in de paasvakantie aan de slag gingen als zwerfvuilbuster getuigen en meemaken”, stelt schepen van Milieu Johan Demonie (#team89810). “We doen dit al jaren telkens met een groot succes. Gedurende twee weken gingen twee teams van vier jongeren mee op pad met de groendienst om straten en pleinen afvalvrij te maken. Zo maken inwoners niet enkel kennis met hun omgeving, maar ook met de diensten en medewerkers die het hele jaar door instaan voor het onderhoud van hun omgeving. “Wie interesse heeft om peter of meter te worden van een wandellus of zich wil engageren als mooimaker, kan contact opnemen met de dienst Toerisme via toerisme@zonnebeke.be of 051 77 04 41.