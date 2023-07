Peloezefeesten in Oostrozebeke zijn een feest voor jong en oud

De Peloezefeesten waren het voorbije weekend een schot in de roos mede door het aangename zomerweer.

Het Peloezeplein liep meer dan eivol en iedereen genoot met volle teugen van de eerste vakantiedagen. Vanzelfsprekend heel veel jong volk, maar ook de oudjes kwamen massaal afgezakt naar dit feestelijk gebeuren in open lucht. We schoven even aan bij een tafeltje met oudjes die geen enkele editie missen.

“Wij komen elk jaar naar de Peloezefeesten, want we zijn dan uitgenodigd door de kinderen en kleinkinderen om een lekkere barbecueworst te komen eten en te genieten van de ambiance”, aldus Annie Goemaere. “Voor de familie Casaert zijn deze Peloezefeesten een vaste afspraak. Eric en zijn vrouw Brigitte zijn 55 jaar getrouwd en daar drinken we hier één op.”