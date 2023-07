Pauline en Pommelien in Roeselare op nationale feestdag

De Vaderlandslievende verenigingen en het stadsbestuur van Roeselare hebben een uitgebreid en gevarieerd programma klaar om de nationale feestdag te vieren. ’s Namiddags is er feest op het Stationsplein en ’s avonds staan optredens gepland op de Grote Markt.

Een 21 juli-viering start ook in Roeselare traditioneel met een plechtig Te Deum in de Sint-Michielskerk. Nadien wordt geklonken op de nationale feestdag op het Polenplein. “Het is ’s namiddags allemaal te doen op het Stationsplein”, vertelt Geert Messiaen, voorzitter van de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen van Roeselare (VVVR) die tien verenigingen samenbrengt. “We hebben een affiche met een heuse sterrenparade. Vanop de terrassen zal men genieten van optredens van Sandra, Eric Flanders, De Kemels, schlagerzangeres Ingrii, Cabaret la Belle Histoire, Ron Davis, Geert Denna, PC Brown, Glenn en als klap op de vuurpijl ook nog Frank Valentino.”

“Radio Bingo zal de hele namiddag live uitzenden vanop het plein. Tussen de optredens door is er een funbus en kinderanimatie, kan men rijden op gekke fietsen en kunnen de kinderen terecht op de springkastelen, aan de schminktafels, zijn er circusacts, een ballenbad en een grote zandbak. De Roeselaarse reuzen zullen de hele namiddag een oogje in het zeil houden.”

Feest op Grote Markt

Tegen de avond verhuist het nationale feestgedruis naar de Grote Markt. Daar biedt het stadsbestuur samen met de VVVR een spektakel aan met enkele hedendaagse toppers. Crêpe Brulée geeft om 19 uur de aftrap. Deze West-Vlaamse band scoorde de voorbije maanden met een gesmaakte mengelmoes van jazz, folk en rock ’n roll, maar vooral met hun ludieke Franse chansons.

Om 20.30 uur is het de beurt aan Pauline. Zij won de Regi Academy en maakte meteen de overstap naar een succesvolle solocarrière. Na het sportpaleis is het op 21 juli de beurt aan de Grote Markt in Roeselare. Als het plein dan nog niet vol staat, zal dat ongetwijfeld het geval zijn tegen 21.40 uur want dan staat #LikeMe-actrice en zangeres Pommelien Thijs geprogrammeerd.

“Vaderlandslievende verenigingen zijn in de eerste plaats vredesbewegingen. Tijdens deze 21 juliviering en onze talrijke andere activiteiten doorheen het jaar willen we elke weer wijzen op zinloos oorlogsgeweld vroeger en nu. Onze herdenkingsdagen zijn belangrijk als preventie en sensibilisering. Eendracht Maakt Macht en leidt naar Nooit Meer Oorlog”, besluit Geert Messiaen. (Bart Crabbe)