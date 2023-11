Patrick De Bel uit Ruiselede zet zijn schouders onder eerste Vlaamse alpacashow: “Mijn dieren brengen me tot rust”

Zin om alpaca’s in al hun glorie te bewonderen? Dan ben je zondag in Waregem aan het juiste adres. De Alpaca Association Benelux slaat zijn tenten op in Waregem Expo om je helemaal onder te dompelen in de wondere alpacawereld. De Ruiseleedse fokker Patrick De Bel is een van de organisatoren. “Mijn dieren brengen me helemaal tot rust”, zegt hij.

De Alpaca Association Benelux, de vereniging voor alpacahouders in België, Nederland en Luxemburg, fungeert als een keurmerk voor gezonde alpaca’s met een goeie morfologie en mooie wolkwaliteit. Daarnaast wil men ook het brede publiek laten kennismaken met de schattige dieren en hoe alpacafokkers en -houders te werk gaan. “In de hele Benelux staan momenteel om en bij de tienduizend alpaca’s geregistreerd, al is dat waarschijnlijk niet eens de helft van de daadwerkelijke populatie”, duidt Patrick De Bel (44).

De Ruiseledenaar runt sinds 2018 een eigen alpacahoeve en zet mee zijn schouders onder de eerste alpacashow op West-Vlaamse bodem. Samen met zijn echtgenote Nele Luyssen en hun twee dochters Marie en Fleur (allebei 6,5) zijn ze helemaal begeesterd door deze dieren. “We zien de alpaca steeds meer terug in ons straatbeeld. Mensen vallen voor dit wollige dier met zijn grote puppy-ogen en weten ook de heerlijk zachte wol te waarderen. Dat is ook bij ons het geval.

“Er is niets mooier dan ’s ochtends in alle vroegte mijn dieren begroeten”

In Patricks geval startte de love story in 2017. “Als boerenzoon wilde ik op een weide aan onze woning twee schapen hoeden. Mijn vrouw had het meer op lama’s begrepen. De alpaca’s kwamen uit de bus als compromis. En de rest is geschiedenis”, glimlacht hij.

Patrick behaalde een zogenaamd installatieattest bij het Vlaams Departement Landbouw en Visserij, volgde een stage bij een fokkerij en deed ook ervaring op bij een alpacadierenarts in Dadizele. “Daar kreeg ik via-via de kans om vijf alpaca’s over te nemen. Het begin van een mooi verhaal.”

Wandeling, fotoshoot…

En de aanzet voor Sunset Alpaca: een fokkerij die ook op laagdrempelig toerisme inspeelt. “Ik beschouwde onze vijf eerste alpaca’s aanvankelijk als een leuke hobby, maar onze populatie breidde snel uit. Nu runnen we een professioneel uitgebouwd bedrijf, verzorgen we met veel liefde onze 34 dieren en maken we regelmatig de geboorte van kleine alpacaatjes vanop de eerste rij mee.”

Een van de meest in het oog springende facetten zijn de alpacawandelingen. “Al zijn die ook eerder toevallig tot stand gekomen”, klinkt het. “Ik ging regelmatig met onze dieren in de omliggende bossen wandelen en kreeg regelmatig vragen en enthousiaste reacties van verwonderde mensen die ik op mijn pad kruiste.”

“Nu begeleiden we op regelmatige basis groepen die met onze alpaca’s een wandeltocht ondernemen, maar bieden we ook fotoshoots aan en kan je onze hoeve bezoeken. De wol van onze dieren laten we dan weer deels verwerken tot garen voor mutsen, sjaals, truien… Met de restwol maken we dekbedden.”

Patrick, die beroepshalve als aankoop- en productverantwoordelijke bij een Gents technologiebedrijf aan de slag is, investeert zo goed als al zijn vrije momenten in zijn passie. “Het is een stevige parttime job geworden”, vertelt hij met pretoogjes. “Maar ik zou het niet meer kunnen missen. Onze alpaca’s brengen me volledig tot rust. Niets mooier dan ‘s ochtends in alle vroegte die beestjes te begroeten en te voederen.”

Halstershow

Net daarom zet Patrick zo graag zijn schouders onder de eerste alpacashow in West-Vlaanderen. “De ideale gelegenheid om het dier en de hele wereld er rond van dichtbij te ontdekken”, klinkt het. In Waregem staat een zogenaamde halstershow op het programma, waarbij de meer dan honderd deelnemende alpaca’s in verschillende categorieën gekeurd zullen worden. “Zo zijn er van nature liefst zestien verschillende kleuren te onderscheiden, maar de jury let ook op de bouw van het dier, net als de wolkwaliteit.”

De alpacashow focust op twee doelgroepen. “Enerzijds zijn we een vakbeurs en willen we de West- en Oost-Vlaamse alpacahouders de kans geven om in eigen regio hun kunnen te etaleren, maar we willen ook het grote publiek helemaal onderdompelen. Naast de halstershow kan je ook tal van standjes ontdekken waar allerhande nevenproducten zullen aangeboden worden. Denk maar aan wol, zeep, sjaals, mutsen…”

“We willen op deze manier ook erkende fokkers een duwtje in de rug geven. Het dier is erg populair, met dank aan de hoge aaibaarheidsfactor. Aan ons om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gegarandeerd blijft.”

Zondag 26 november in Waregem Expo: Alpacashow. De toegang bedraagt 5 euro, kinderen jonger dan 12 gratis. www.alpaca-benelux.be