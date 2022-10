Patricia Depoorter van club The Dogs Academy behaalt twee Belgische titels agility

Patricia Depoorter (bijna 63) uit de Kerselarenstraat op de wijk Don Bosco heeft het weer voor mekaar gekregen. Ze is in het Oost-Vlaamse Vrasene met twee honden Belgisch kampioen agility geworden. In agility dienen de dieren zo snel en foutloos mogelijk een parcours met hindernissen af te leggen. Patricia is al vele jaren lid van de plaatselijke club The Dogs Academy in de Kortemarkstraat, met Jeannine Verbeke als drijvende kracht.

Patricia werd vooreerst nationaal kampioen met haar bordercollie Roxy van 4 jaar. Dat was in de categorie medium 1. Ze deed dat nog eens over met haar 6-jarige schippertje Mira, dat de Belgische titel pakte in de graad Toy 3. Ze behaalde in medium 1 voorts een bronzen plak met bordercollie Tessa, een hond van 2 jaar. Ook Marie Rogier uit Lauwe, eveneens lid van The Dogs Academy, veroverde een derde plaats. Dat deed ze met haar 4-jarige bordercollie Grizzly in de reeks large 1.

Winst in Superprestige

Patricia Depoorter heeft het met haar geliefde honden uitstekend gedaan in het regelmatigheidscriterium Superprestige. In de categorie medium 1 werd ze winnaar met Roxy, tweede met Tessa en derde met Lana. Ook was ze de beste in de reeks Toy 3 met Mira. Bij de honden veteranen van minimum 7 jaar won Jeannine Verbeke de Superprestige met haar 8-jarige Messi. Voor Marie Rogier was er een tweede plaats met Grizzly in de categorie large 1. Alweer een mooi clubsucces!

The Dogs Academy focust onder de koepel VOE op twee onderdelen: agility en gehoorzaamheid. Dat laatste draait rond de discipline van de hond. Hij moet op commando zitten, liggen en bij zijn baasje komen. Er worden nog tal van oefeningen geleerd, die in de praktijk van pas komen.

Bij agility begeleidt de eigenaar de hond over een hindernissenparcours. Het dier leert luisteren en werken tegelijkertijd. Dankzij zo’n behendigheidstraining ontwikkelt de hond verschillende vaardigheden. Als hij zelfstandig opdrachten dient uit te voeren, traint dat zijn geheugen. Plus: hij leert zijn spieren goed te gebruiken. Bovendien versterkt agility de relatie tussen hond en eigenaar. Er is een nauwe samenwerking tussen de twee nodig.

