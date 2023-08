Pat-Nutrition daagt voorbijgangers zeedijk Nieuwpoort sportief uit

Geen beachbars, billenkarren of zomerse outfits die donderdag de show stalen op de zeedijk van Nieuwpoort. De tijd van pull-ups, spierbundels en fitnesstoestellen was aangebroken. Pat-Nutrition streek er neer met een van hun ondertussen al beroemde uitdagingen, waarbij voorbijgangers geld konden winnen.

De opgave leek eenvoudig, het daadwerkelijk uitvoeren bleek al van een volledig andere categorie. Patrick Lippens en Nicolas Depoorter, vooral bij de jonge generatie gekend als de spierbundels van Pat Nutrition, streken neer aan beachbar Chagall Beach met een heus fitnessstoestel.

200 euro

De twee ondernemers uit het Kortrijkse, bekend om hun stunts en virale filmpjes op sociale media, trekken door het land om mensen op een erg ludieke manier aan het sporten te brengen. “Mensen hebben nog veel te vaak een arsenaal aan excuses om toch maar niet te gaan sporten”, lacht het duo aan de rand van het strand.

“We dachten dan ook dat we iedereen het best van al konden motiveren door er meteen cash geld tegenaan te gooien. Iedereen die het wil kan hier pull-ups doen. Op het einde van de dag krijgen zowel de man als vrouw die het meest van al oefeningen op hun naam hebben staan, elk 200 euro in hun handen gestopt. Maar echte verliezers zijn er niet want iedereen die deelneemt krijgt sowieso een sportdrankje aangeboden.”

Pull-ups

Hoewel de weergoden hen niet echt in het voordeel speelden en de zon maar zelden van de partij was, kon de stunt toch op heel wat belangstelling rekenen. Van de allerkleinsten, amper 2 jaar oud, tot enkele gemotiveerde oudjes? Ze lieten zich allemaal overtuigen om het te proberen.

De oudste deelnemer van de dag was de 70-jarige Noël Vanveuchelen. Afkomstig uit Sint-Truiden genoot hij in Nieuwpoort van een vakantie en probeerde hij de uitdaging ook. “Vier pull-ups, meer kreeg ik er niet uit”, lachte hij. “Vroeger gingen het er meer geweest zijn want ik heb tot aan mijn 63 jaar motocross gereden. Niet langer sport doen laat zich dan ook duidelijk blijken.”

Mannen en vrouwen

Op het einde van de dag kon de 22-jarige Laurens bij de mannen met 200 euro huiswaarts keren. Hij kon zichzelf maar liefst 33 keer optrekken aan het toestel. Bij de dames ging het er heel wat spannender aan toe want daar moest het lot door een heuse ‘battle’ worden beslecht.

Uiteindelijk eindigde het met een gelijkspel en konden zowel Manon Berghmans (18) en Laura Devoldere (16) elk met 100 euro vertrekken. Beiden slaagden ze erin 14 pull-ups op het scorebord te toveren.