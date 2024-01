Pasar Oostnieuwkerke pakt uit met winterwandeling

Pasar Oostnieuwkerke organiseert op vrijdag 12 januari zijn jaarlijkse winterwandeling.

“Onze wandeling start om 18.30 uur aan het voormalige Oostnieuwkerkse gemeentehuis in de Lepelstraat 1”, weet woordvoerder Geert Cuvelier. “De aankomst is rond 20.30 uur voorzien op dezelfde locatie. Deelnemers moeten een fluohesje en zaklamp meebrengen. De tocht trekt door Oostnieuwkerke en is ongeveer 6 kilometer lang. Onderweg is er een tussenstop met glühwein en warme chocomelk. Na de tocht zijn er pannenkoeken met koffie en/of chocomelk voorzien. Deelnemen kost 6 euro voor niet-leden en 5 euro voor leden. Kinderen betalen 3 euro. Je moet wel vooraf inschrijven.”