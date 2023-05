Parkies-concerten met Günther Neefs en Gustaph?

Even werd er gefluisterd dat de gratis Radio2 Parkies-concerten komende zomer Torhout niet meer zouden aandoen, maar dat klopt niet. In juli en augustus kan iedereen weer op zeven dinsdagen in het stadspark terecht voor de gezellige festivalavonden.

In juli en augustus kan iedereen weer op zeven dinsdagen in het stadspark aan het stadskantoor terecht voor de gezellige festivalavonden die aan hun 32ste editie toe zijn. Net als de voorgaande jaren ligt de klemtoon niet alleen op de muziek, maar minstens evenzeer op de unieke en aangename sfeer.

19 locaties

De organisatoren beloven sowieso met bekende en degelijke artiesten uit te pakken, al worden voorlopig nog niet veel namen gelost. Günther Neefs en Gustaph – de man van het Songfestival – zullen te horen zijn op de Parkies-reeks. Toch is het niet zeker dat zij specifiek in Torhout te horen zullen zijn. Daarvoor is het nog even afwachten. De toeschouwers zijn telkens vanaf 19 uur op de concertavonden welkom. Er wordt vroeg gestart, waardoor de mensen verspreid kunnen toekomen om bediend te worden met een drankje en een hapje. Dit jaar kun je op 19 locaties in Vlaanderen terecht voor in totaal 137 gratis concerten. Stadsbediende Peter Werbrouck en schepen Lieselotte Denolf (foto) kijken er al naar uit.

Voor info: www.parkies.be. (JS)