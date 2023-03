Paellafestijn voor WIK-deelnemers World Gymnaestrada

De World Gymnaestrada 2023 vindt van 30 juli tot 5 augustus plaats in Amsterdam. WIK Gym en Dansclub Oostende zal deelnemen met een 60-tal gymnasten.

Om de kosten voor de deelnemers te beperken, organiseert de club een aantal activiteiten. Volgende week is er een Dance Cup in Bredene met 450 deelnemers en vorige vrijdag vond het paellafestijn plaats in de refter van GO! Athena Campus Pegasus, met 230 enthousiaste eters. Iedereen maakte er een gezellige avond van in gezelschap van familie, vrienden en clubleden.