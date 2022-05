Paasfoor sluit in schoonheid af

Zondag 1 mei was de laatste dag van de paasfoor. Het was van witte donderdag 14 april tot en met 1 mei bijna elke dag een schot in de roos, waar de weergoden een groot deel in hadden.

Enkele fikse regenbuien de voorbije weken niet te na gesproken. Niemand liet het aan zijn hart komen. Behalve het openingsweekend was ook het laatste weekend een voltreffer, zeker voor families. Zo genoten Björn en Daphné met de kinderen Pablo en Fleur van een namiddag pret en lekkers. “Het is lekker maar plakt een beetje. Ik wist niet dat dit een suikerspin noemt”, vertelt Fleur. Pablo had geen commentaar en bleef snoepen. “Het bijzonderste is dat ze zich amuseren”, aldus de ouders.

Marie-Rose en Etienne, beiden prille zeventigers, komen elk jaar naar de foor. “We doen het al ettelijke jaren rustig aan met een wandelingetje langs het lange parcours, we eten een kleinigheid en drinken iets. Etienne moet wel elk jaar zeker aan een schietkraam bezig zijn. Niet dat hij altijd in de roos mikt”, grinnikt Marie-Rose. “Ik voel me dan jong”, aldus Etienne.

Marie-Rose en Etienne. © (Foto KDS)

Zeer jong en iets ouder en alles wat daar tussen ligt amuseert zich op de 133 métiers van de paasfoor: van oliebollenkraam tot eendjesvisput tot zwieren op de XXL tot de oude paardjesmolen op de Grote Markt. “Dat is in combinatie met de muziek met de oude mooie paardjes een magneet voor zelfs de allerkleinsten”, zegt oma Katrien die kleindochter Renée goed vasthiled. “Het herinnert me aan mijn eigen kinderen toen ze kleintjes waren en mijn eigen jeugd. Een beetje nostalgie”, zegt Katrien.