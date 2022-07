Paardenkoers in Slypskapelle houdt na dertig jaar op te bestaan

De paardenkoers in Slypskapelle houdt op te bestaan. Het evenement ging de voorbije twee jaar door de coronacrisis niet door, maar nu gooien de organisatoren de handdoek in de ring.

De paardenkoers nabij de hoeve Vanthuyne bestond inmiddels al bijna dertig jaar. Het evenement, telkens tijdens het tweede weekend van juli, lokte ieder jaar enkele honderden paardenliefhebbers naar Slypskapelle. “De leden van de organisatie worden al een jaartje ouder. Daarnaast was er geen interesse vanuit het verenigingsleven om op vrijdag gebruik te maken van de tent”, aldus Geert Vanthuyne van de organisatie.

Het organiserende comité besloot daarom om de handdoek in de ring te gooien. “Het eetfestijn op zondag verplaatsen we naar september. Binnenkort organiseren we ook wel nog een paardenwandeling.”

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli was er er wel een vinkenzetting nabij de hoeve Vanthuyne.