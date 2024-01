Overland Adventures opent gloednieuwe belevingsruimte

Op het industrieterrein van Beernem kan je sinds kort terecht in de showroom van Jan Baele en Angelique Slock. Het koppel nam Overland Adventures over en richtte daarvoor een complete belevingsruimte in.

De ingerichte showroom biedt plaats aan tal van verschillende daktenten en accessoires voor mensen die met de wagen willen kamperen. “Aanvankelijk werd dit vooral gebruikt door mensen die offroad wilden reizen. Maar nu is het ook populair voor mensen die vroeger met een mobilhome op pad gingen en merken dat ze daarmee moeilijker in de steden kunnen. Met zo’n daktent kan je heel gemakkelijk kamperen, het opzetten van dit systeem gaat heel vlot”, vertelt Baele.

“Bovendien boet je niet in op comfort. Er is een basistent die op je dak staat, dat kan je intussen aanvullen met een luifel of zijtenten. Zo zit je ook bij slecht weer droog”, gaat Angelique Slock verder. Volgens de zaakvoerders stijgt de populariteit van comfortabel kamperen. “Zo verkopen wij bijvoorbeeld dekentjes met warmtebronnen via infrarood. Je kan hier ook een diepvries en frigo krijgen die volledig draaien op een batterij. Zo verkrijg je het comfort van een mobilhome, maar in een daktent.”

Daktent huren

Bij Overland Adventures kan je ook een daktent met bijhorende materialen huren. “Zo kan je proeven van deze manier van reizen. Soms huren klanten tot drie keer toe een daktent vooraleer ze beslissen om er een te kopen. Alleen zo weet je wat je echt nodig hebt. We hebben materiaal voor ieders budget.”

Ondertussen past het koppel hun zaak ook aan de veranderende automarkt aan. “In de kampeerwereld vormen elektrische auto’s een uitdaging, aangezien zo’n daktent minder aerodynamisch is op een auto. Ondertussen zijn er leveranciers die alternatieve tenten in een systeem op de trekhaak lanceren. Aangezien die achteraan de wagen zit, heeft dat weinig impact op het elektrisch rijbereik.”

Het koppel wil met Overland Adventures mensen laten kennismaken van kamperen met comfort. “Onze slogan is: ‘where adventures meet people’. Wij willen dat mensen zich kunnen focussen op het reizen en contact met andere mensen”, besluit Baele. (AVH)

Info: overland-adventures.eu