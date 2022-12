Overdekte kerstmarkt op Waternekkersplein in Mannekensvere

Wie op zoek is naar een gezellige kerstsfeer moet zaterdag in Mannekensvere zijn. Het feestcomité Mannekensvere zorgt er voor een sfeervolle overdekte kerstmarkt op het Waternekkersplein.

De kerstmarkt begint om 19 uur en sluit… “als het gedaan is”, zegt de enthousiaste voorzitter Dirk Demeyere van het feestcomité. Hij was het die samen met Frederik Ester zocht naar een extra gelegenheid om de 250 Mannekensverenaren met kerst samen te brengen. Frederik kwam met het idee van een kerstmarkt en Dirk bracht het naar boven bij het feestcomité. Zo ging de bal aan het rollen en Mannekensvere smult sinds 2013 met kerst.

“Toen nog niet overdekt, maar even geestig”, zegt voorzitter Dirk. Hij kreeg van een camping in Middelkerke een aantal tuinhuisjes en plaatste die rond een grote parasol van 12 diameter, zo kreeg Mannekensvere zijn overdekte kerstmarkt.

De tuinhuisjes worden uitgebaat door de zes lokale verenigingen: Feestcomité Mannekensvere, Landelijke Gilde, Samana Spermalie, KLJ Leffinge, Gezinsbond Mannekensvere en Mooi Manekini. Amber Thieren en haar vriend Michael Depuydt zorgen als kerst-dj’s voor de kerstmuziek en de dansdeuntjes achteraf.

Dorp in Zicht

De kerstmarkt wordt ondersteund door het gemeentelijk initiatief ‘Dorp in Zicht’ dat zorgt voor het reclamedrukwerk en het nodige materiaal. “Op zondagmorgen kunnen we elk jaar rekenen op een grote groep vrijwilligers om op te ruimen. Gelukkig worden we dan door Gino van restaurant Oud Mannekensvere beloond met warme koffie en soep”, besluit Dirk.

(PG)