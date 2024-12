Overdekte kerstmarkt met tal van lekkers in Rumbeke

Op zaterdag 21 december is het Kerkplein opnieuw het toneel voor de jaarlijkse kerstmarkt, de elfde editie ondertussen. Heel wat verenigingen beloofden al hun aanwezigheid op de kerstmarkt die weer zo goed als volledig overdekt zal zijn, een van de succesrecepten voor het evenement. Ze beginnen er iets na 16 uur aan en dat tot in de vroege uurtjes. Ook hier vind je een variatie van hapjes en drankjes om de innerlijke mens op verschillende manieren te sterken. De opbrengst is een welgekomen extraatje voor de vele verenigingen. Dat zijn er dit jaar overigens wat meer dan vorig jaar. Het gaat om: KSV Rumbeke, De Pietevissers, De Witte Spreeuwen, Rugby RSL, De Platte Piekers, Chirumbero, KSA Torrewachters, Scouts oudervereniging, Ondernemend Rumbeke, Hockey RSL, KSA Hocana, Oekene Feest en De Kwadetrappers. (TD/gf)