Overdekte kerstmarkt Beert int Wit

Het is eindelijk zover: de kerstmarkt in Beerst kan weer doorgaan. Beerst int Wit organiseert op zaterdag 10 december een overdekte kerstmarkt in OC Ter Zaele in Beerst.

Deze kerstmarkt opent om 16 uur met de kerstman die voor groovy beats en ook gezellige muziek zorgt. Heel wat standen tekenen present, zo zal er ook meer dan voldoende eten en drinken zijn.

De kindjes kunnen zich amuseren op het springkasteel dat binnen staat en ze krijgen ook de kans om zich te laten schminken.

Iedereen is van harte welkom op de gezelligste kerstmarkt van het jaar.

