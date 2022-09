Ouderraad basisschool Klavertje Vier in Moorslede organiseert eerste Obstacle Run: “Nu al succes met 200 inschrijvingen”

De ouderraad van de Moorsleedse gemeentelijke basisschool Klavertje Vier organiseert op zaterdag 1 oktober de eerste editie van de Obstacle Run. Op een weide langs de Bloemhoekstraat in Moorslede kunnen jong en oud zich volledig geven op een uitdagend parcours. De organisatoren voorzien ook enkele foodtrucks.

De gemeentelijke basisschool Klavertje Vier kan rekenen op een enthousiaste ouderraad. Een twintigtal ouders organiseren op verschillende momenten doorheen het schooljaar activiteiten doorheen de school. “Maar daarnaast zitten we ook op geregelde tijdstippen samen met de leerkrachten om er zaken over het schoolgebeuren te bespreken. We vormen een enthousiaste groep met een hart voor de school”, aldus voorzitter Alexander Huyghebaert. De ouderraad organiseerden in het verleden al verschillende initiatieven die geld opbrachten om projecten in de school te realiseren. Onlangs nog werd de vernieuwde speelplaats van de gemeenteschool officieel geopend. De ouderraad bracht maar liefst 35.000 euro in voor de aankoop van speeltoestellen. “In het verleden investeerden we ook al in schoolbusjes. We zorgen er ook voor dat de kleuters naar de plaatselijke kermis kunnen.”

Drie parcours

Ondertussen heeft de ouderraad al een uitgebreid programma klaar voor de komende maanden. Een eerste activiteit is gloednieuw. Op zaterdag 1 oktober organiseert de ouderraad voor het eerst een Obstacle Run. “Aanvankelijk was het idee om een foodtruckfestival te houden, maar plots lag een Obstacle Run op tafel. En enkele foodtrucks, die blijven gewoon behouden.”

Voor de Obstacle Run wijkt de ouderraad uit naar de Bloemhoekstraat in Moorslede waar een grote weide wordt ingepalmd. De ouders openen omstreeks 12.30 uur de deuren van de avontuurlijke weide. “We starten met de individuele runs. We voorzien drie uitdagende parcours.” Voor de allerkleinsten tot zes jaar is er een hindernisbaanrun van een dertigtal meter lang. Kinderen tussen de zes en de twaalf jaar oud kunnen zich volop uitleven op een klein parcours. “We bieden ook een groot parcours aan. Dat is ongeveer een kilometer lang. Onderweg krijgen de deelnemers af te rekenen met een twintigtal hindernissen. Best wel uitdagend dus.” Nadat de individuele proeven erop zitten, is het vanaf 17 uur de beurt aan groepen. Twee uur later worden de prijzen uitgereikt. “De deelnemers krijgen een medaille. Inmiddels zijn er al 200 deelnemers ingeschreven. We durven nu al spreken van een succes.” Inschrijven kan nog steeds en dit via klavertje4obstaclerun.be. “Na een sportieve namiddag gooien we ’s avonds nog de beentjes los. Vanaf 20 uur is er een afterparty met dj Gunior.

Nog meer op til

Ook later dit schooljaar blijft de ouderraad niet stilzitten. Zo lanceren de ouders dit najaar nog de sintboxen. “We organiseren ook nog een dartstoernooi en richten we een kinderfuif in. We denken er ook nog over na om aperoboxen aan te bieden.”