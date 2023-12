Oudejaarsgala Good Intentions voor allereerste keer in Europahal in Tielt: “Beleving zo nóg versterken”

Oudejaarsavond kan je in Tielt weer vieren op het oudejaarsgala Good Intentions, dat intussen al voor de vierde keer wordt georganiseerd. Place to be is voor de allereerste keer de Europahal, wat toch een grote verandering is voor de organisatoren. “Maar we gaan voor een nog grotere beleving.”

Oudejaarsavond vieren kan opnieuw in stijl met het galabal Good Intentions: Urban edition. Kwintet Remy Desmet, Leonard Tavernier, Jeppe Verdoodt, Kwint Verdoodt en Robbe Dejonckheere zijn de organisatoren van dienst. Voor Robbe is het de tweede keer dat hij erbij is. “De organisatie van Good Intentions verliep al grotendeels via D’hespe en Jeppe, en zo ben ik er bij mijn komst in D’hespe mee ingerold”, legt hij uit.

Good Intentions vindt voor de eerste keer plaats in de Europahal, aan het Generaal Maczekplein in centrum Tielt. “Dat heeft twee redenen”, licht Jeppe toe. “Voor ouders is het gemakkelijker als ze maar naar het centrum van Tielt moeten rijden in plaats van allerlei binnenwegen te moeten nemen naar de locatie. Daarnaast is de Europahal ook van alles voorzien, denk maar aan verwarming, stoelen, een black box en bar. Zo kunnen we hetzelfde evenement geven met minder voorbereidend werk. We moeten bijvoorbeeld geen tent meer zetten, wat toch een hoop aan werk, kosten en tijd scheelt.”

Betere beleving

“De kosten die we hiermee uitsparen, investeren we opnieuw in nog beter licht en geluid, om de beleving nóg te versterken”, vult Kwint aan. “We gaan dit jaar met onze Urban edition dus sowieso een stapje verder.”

Vorig jaar werd de cocktail- en champagnebar geïntroduceerd, dit jaar krijgt het concept een vervolg. “We merkten dat die bar toch wel aansloeg bij de aanwezigen. We zorgen ook voor een foodtruck, die de kleine hongertjes moet stillen. Pizza, frietjes, hamburgers… Er is voor elk wat wils”, aldus Remy.

“Europahal is gemakkelijker te bereiken voor ouders die rijden”

Uiteraard werd er ook aan passende muziek gedacht, met een hele resem aan geweldige dj’s om van de avond een daverend succes te maken. De vijf organisatoren zochten hun dj’s niet enkel regionaal, maar ook buiten de provinciegrenzen. “Bryanort, Pablo, Athomic, Ampere, Violinvasion en Manuals zullen de hele avond voor de beats zorgen. We hebben bewust een aantal regionale dj’s uitgenodigd, omdat zij ook veel draaien in D’hespe en andere gelegenheden in de buurt. We weten dus tot wat ze in staat zijn. Daarnaast komen er ook grote kleppers van buiten de regio. Zo won Manuals in 2019 de wedstrijd MNM Start to DJ en stond hij intussen zelfs al op het podium van Tomorrowland”, geeft Robbe nog mee.

All-in

De tickets voor Good Intentions zijn all-in tickets. “Daarin zitten frisdranken, wijn, biertjes en andere dranken inbegrepen. Voor sterke dranken en champagne moet er bijbetaald worden”, licht Leonard nog toe. “We richten ons toch vooral op 18- tot 24-jarigen. We zien aan de ticketverkoop dat de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen rond de 19 jaar ligt. Weet trouwens dat we de leeftijden aan de ingang controleren en met gekleurde bandjes werken. Wie te jong is, betaalt dan eigenlijk 55 euro om de hele avond water te drinken. Dat lijkt ons niet het beste idee.”

Het feestje start om 22 uur, stoppen gebeurt om 4 uur. “We hopen dat de omliggende Tieltse cafés wat zullen kunnen mee profiteren van onze feestvierders”, aldus Jeppe. “We hebben de voorbije jaren gemerkt dat het ook na 4 uur nog erg druk kan zijn in de omgeving.”

Good Intentions is intussen toch een gevestigde waarde geworden in Tielt. “We verkopen de meeste tickets online en zien zo dat er mensen vanuit heel West- en zelfs een stukje Oost-Vlaanderen komen naar ons galabal. Zo zijn er feestvierders uit onder andere Ieper, Poperinge, Gent, Wevelgem, Deinze en Oekene. Het is dus zeker al lang niet meer Tielt alleen”, besluit Robbe.

Good Intentions gaat van start om 22 uur in de Europahal. Tickets kosten 55 euro all-in en zijn onder andere te verkrijgen bij Café D’hespe en Den Arend, maar ook online. Meer info via de Facebookpagina.