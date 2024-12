Oudejaarsfuif Good Intentions verhuist naar Europahal nadat Reveillon de handdoek in de ring gooit

Oudejaarsgala Reveillon, dat op 31 december voor het eerst zou plaatsvinden in de Europahal, gaat niet door. Al betekent dat niet dat de nacht van oud naar nieuw niet stevig gevierd kan worden in hartje Tielt, want de ploeg achter oudejaarsgala Good Intentions springt in de bres en verhuist met hun feest naar de Europahal.

Good Intentions vond voor het eerst plaats in 2018 op de manège van Vincent Martens in de Ondankstraat en verhuisde vorig jaar naar de Europahal. Ook dit jaar had de organiserende werkgroep, met onder meer Robbe Dejonckheere van café Den Uil in de rangen, de Europahal op het oog, maar Dimitri Le Roy van café Cirque Central was hen voor. Dus ging Good Intentions normaal gesproken de vijfde editie opnieuw in de stal vieren. De twee concullega’s kwamen uiteindelijk overeen dat ze om de twee jaar afwisselend de Europahal zouden gebruiken. Al is dat nu niet meer aan de orde, want ‘Reveillon’ is geschrapt.

In het voorjaar van 2024 al begon Dimitri promotie te maken voor ‘Reveillon’, met onder meer dj’s Michiel Cnudde, X-Tof en liveband The Juliets op de affiche. Maar de ticketverkoop liep niet zoals verwacht. “Er is een overaanbod aan events in de regio”, zegt Dimitri. “Anderzijds denk ik dat veel mensen er ook voor kiezen om oudejaar gewoon thuis te vieren met vrienden of familie, want ook elders loopt de ticketverkoop erg moeilijk. Zo is het traditionele feest aan de Brielpoort in Deinze ook afgelast. Dit soort evenementen organiseren vergt een stevige investering en je wil uiteraard niet dat een topdj staat te draaien voor een halflege zaal.”

Dus ging Dimi samen zitten met de mensen van Good Intentions, waarvan hij wist dat ze ook graag de Europahal hadden gehad. “In alle vrede zijn we overeen gekomen dat ik een stapje achteruit doe en dat zij de Europahal mogen gebruiken. Iedereen die tickets had voor Reveillon en alle sponsors heb ik inmiddels terugbetaald. Twee dj’s die ik had geboekt voor Reveillon verhuizen naar de affiche van Good Intentions en ik voer voortaan mee promotie voor dat feest. Een win-win, want op deze manier scheur ik mijn broek er niet aan en kan ik me volledig focussen op de populaire winterchalet aan het café.”

Ticketverkoop?

Robbe Dejonckheere van Good Intentions bevestigt. “Vorig jaar hadden we 1.400 man in de Europahal en op dat elan willen we graag verder gaan. Bovendien hoeven we op die locatie veel minder kosten en moeite te doen voor de inrichting van de zaal (Bij Vincent Martens diende de zandpiste volledig omgetoverd te worden tot een zaal, met onder meer een gigantische plankenvloer – red.). Ook de centrale ligging is uiteraard een troef. Dus verhuizen we met plezier weer naar de Europahal. En ergens is het ook mooi meegenomen dat we er twee dj’s bij krijgen. Meer dan de helft van de tickets is inmiddels de deur uit, maar ook wij merken dat de ticketverkoop toch wat minder vlot gaat dan andere jaren. Al vermoed ik dat veel mensen gewoon veel langer wachten dan vroeger om tickets te kopen. Ook bij andere evenementen ziet men die trend.” (SV)