Oudejaarsfeest verhuist van de Porseleinhallen naar kleine Porsies

Het is een traditie geworden dat de vrijwilligersgroep binnen de ouderenadviesraad op oudejaar paraat staat om een feest te organiseren. Tot voor corona maakten ze gebruik van de Porseleinhallen. Dit jaar proberen ze voor het eerst de kleine Porsies uit.

Rita Vandamme, bezielster van het oudejaarsfeest: “Het zal dit jaar al de dertiende keer zijn dat we zo’n feest organiseren. Heel wat mensen hebben niet het geluk om uitgenodigd te worden door familie of hun plaats te vinden in een of andere feestzaal. Of je nu alleenstaand bent of een koppel, bij ons ben je welkom. We starten om 18.30 uur met een aperitief en enkele feestelijke hapjes. Er volgt een heerlijk soepje en natuurlijk een gepast oudejaarsmenu. Het dessertbordje zal niet te versmaden zijn. Een kop koffie doet alles zakken en dan is het tijd voor muziek en dans.”

Het feest eindigt om 1 uur. Er is de mogelijkheid om met de bus te komen en thuisgebracht te worden. “We hebben een prima groep vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. We kijken ernaar uit om er weer een sfeervolle avond van te maken op deze nieuwe locatie.”

Kaarten zijn te koop in de lokale dienstencentra, de bib in het park en het gemeenteloket. Voor inwoners van Wevelgem: 40 euro, anders 55. De bus kost 7 euro. Dranken aan tafel zijn niet inbegrepen.

(HV/gf)