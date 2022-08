Organisatoren West-Vlaanderens Mooiste halen hun doelstelling: “3.000 tevreden deelnemers”

Na twee alternatieve edities konden wielertoeristen en sportieve gezinnen opnieuw twee dagen lang genieten van uitgestippelde fietstochten van 25 tot 125 kilometer met start en aankomst in de Roeselaarse Expohallen.

Naast de enthousiaste sportievelingen die achteraf genoten van een welverdiend biertje of frisdrankje, klonken ook de organisatoren uitermate tevreden.

“Zaterdag telden we net geen 1.200 wielerliefhebbers en mocht onze Kloen-zusterorganisatie 900 wandelaars verwelkomen”, vertelt medeorganisator Piet Samyn. “Voor de middag zien we het meest wielertoeristen, terwijl de recreatieve fietsers vooral in de namiddag van start gaan. Zondag haalden we bijna 1.500 inschrijvingen. Met deze afgeslankte editie in een nieuw kader, een samenwerking tussen de stad Roeselare en de vzw Sportevenementen, was het onze doelstelling om de kaap van de drieduizend deelnemers te ronden en daar zijn we door het aangename weer zonder problemen in geslaagd.”

Ook zondagnamiddag maakten veel Roeselaarse gezinnen gebruik van de perfect op maat uitgepijlde routes. “We stellen kwaliteit boven kwantiteit. Liever 3.000 tevreden deelnemers dan 5.000 mensen die op één of andere manier niet aan hun trekken zijn gekomen. Ook veiligheid blijft voor ons een belangrijk gegeven. Een tweedaagse die ongeval-vrij is verlopen, geeft ons net dat tikkeltje extra voldoening.”

Laatste weekend augustus

“In de toekomst hopen we deze wielerhappening terug in het laatste weekend van augustus te mogen organiseren. De combinatie met de kermis zou het nog een stuk aantrekkelijker maken. Zo’n fietstweedaagse als afsluiter van de zomervakantie is voor veel mensen een ideaal moment om nog eens sportief uit de hoek te komen.”

Guy Meulebrouck van 2wielershop.be stond heel het weekend in de hallen paraat om mensen met fietsproblemen te verhelpen. “Platte banden stoppen of wat extra lucht bijpompen, was mijn belangrijkste bezigheid”, zegt Guy. “De meeste deelnemers zijn goed voorbereid en komen met een perfect afgestelde fiets naar dit gebeuren.”