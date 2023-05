Organisatie ‘100 km van Ieper’ hoopt op ideaal wandelweer

Tijdens het hemelvaartweekend van 19, 20 en 21 mei organiseert ‘100km van Ieper’ vzw voor de 51ste keer de ‘100km van Ieper’. De organisatie hoopt alvast op ideaal wandelweer.

In 1972 werd de eerste editie van de ‘100km van Ieper’ gehouden. “Het was de tijd van de ‘sport voor allen’-gedachte. In de Ieperse Sportraad groeide bij een aantal sportievelingen het idee om een meerdaagse wandeltocht te organiseren”, klinkt het bij Thierry Buseyne, secretaris van de ‘100km van Ieper’ vzw. “Ieper met zijn oorlogsverleden en de prachtige streek moesten de troeven worden om van de ‘100km van Ieper’ een wandelklassieker met internationale uitstraling te maken. Vorig jaar maakten we er een feesteditie van met onze 50ste keer.”

Herinneringsmedaille

En deze rode draad natuur, bos en oorlogsverleden blijft ook tijdens deze 51ste editie overeind. “Het internationale karakter blijft de grootste troef. Met respect en zorg voor milieu en natuur in de mooie omgeving in en rond Ieper stippelden we weer enkele mooie trajecten uit. De formule en de afstanden blijven zoals vorig jaar. Denk maar aan pareltjes als het provinciaal domein de Palingbeek, de Gasthuisbossen rond Zillebeke en Zonnebeke en het Heuvelland. Nieuw dit jaar is dat we het parcours van vrijdag en zondag wisselen, zo houden we er variatie in. Vrijdag trekken we richting de Gasthuisbossen en zondag richting de Palingbeek. Zaterdag blijft traditioneel Heuvelland. We doen op zondag ook de binnenstad aan en nemen het vernieuwde Vandenpeereboomplein op in het parcours. Zo kan ons internationale publiek het stadscentrum beter leren kennen.”

De inschrijvingen konden even online, maar gebeuren meestal op de dagen zelf. “Vooraf zijn het vooral de buitenlanders die al inschrijven, de meeste streekgenoten doen aan daginschrijving”, aldus Thierry, voor wie het een drukke periode zal zijn. “We kunnen gelukkig rekenen op een team van ongeveer 60 medewerkers. Woensdagavond zetten we de start- en aankomstzone in en rond de Fenix klaar. Ook het uitpijlen en controleren van het parcours vormt een serieus werk. Maar als alles dan goed verlopen is, haal je daar wel veel voldoening uit. Het is nu vooral hopen op ideaal wandelweer, want alles hangt daarvan af. Het hoeft geen hitte te zijn, droog weer volstaat.”

Elke deelnemer die de ‘100km van Ieper’ uit wandelt en kiest voor de formule ‘met herinnering’ ontvangt bij aankomst de nieuwe ‘100km van Ieper’-herinneringsmedaille. Elke avond zijn er ook randactiviteiten voorzien zoals een bloemenhulde, barbecue en muzikale animatie. (API)

Meer info: www.100km.be.