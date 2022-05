Orde van Roncesvalles pikt traditie in Kasteelstraat weer op

Na twee jaar zonder rommelmarkt in de Kasteelstraat pikt de Orde van Roncesvalles zaterdag 18 juni de draad weer op, weliswaar onder leiding van een nieuwe trekker. Paul De Clercq, gesteund door zijn echtgenote Leen Vanrobaeys, neemt de fakkel over van Johny Hallaert en Marleen Maes, die er ruim 20 jaar van tientallen inschrijvingstelefoontjes en (papierwerk) hebben opzitten.

De terugkeer van de rommelmarkt, die begin de jaren 2000 het levenslicht zag, gaat dus niet onopgemerkt voorbij. “Ik ben op mijn 66ste dan wel maar een jaartje ouder dan mijn opvolger, het werk dat voorafgaat aan zo’n evenement kruipt na meer dan 20 jaar toch in de kleren”, zegt Johny Hallaert, die even een kwarteeuw teruggaat in de tijd.

“In 1996 organiseerden we een eerste, bescheiden rommelmarkt, toen nog een kindereditie. In 2000 vond de eerste volwaardige rommelmarkt plaats van onze wijkwerking, de Orde van Roncesvalles. In die tijd was het gebeuren vooral geconcentreerd op wat toen nog bouwgrond was vlakbij het kapelletje. Met 135 standhouders konden we meteen van een schot in de roos spreken.”

Voor eigen deur

“Het tweede jaar noteerden we 250 deelnemers”, vult Marleen Maes haar man aan. “Vanaf het derde jaar maakten we gebruik van het huidige parcours, waarbij ook de bewoners van de kleine Kasteelstraat de kans kregen om voor eigen deur te verkopen.”

Voor corona noteerde de Orde van Roncesvalles traditiegetrouw 300 standhouders, goed voor 1.800 lopende meters. Johny en Marleen twijfelen er niet aan dat die allemaal terugkeren. “Er wordt hier traditioneel goed verkocht, wat opvallend is voor een rommelmarkt op zaterdag, die het nochtans zonder kermis als trekker moet stellen. Toch komen er zelfs deelnemers uit Limburg en Nederland op af”, voegt Marleen er nog aan toe.

Johny vertelt dat ze de voorbije twee decennia dan ook niets aan het toeval overlieten. “We gingen graag en vaak flyeren, soms op wel vijf rommelmarkten per dag. Of ik overal kocht? Nee gij, ik kéék vooral graag”, lacht hij.

Financiën in goede handen

De vele geïnteresseerden die nog altijd bellen, sturen Johny en Marleen voortaan richting Paul en zijn echtgenote Leen, die de fakkel dit jaar hebben overgenomen. “We werken met een systeem waarbij je automatisch ingeschreven bent na betaling, maar dat neemt niet weg dat er nog altijd redelijk wat vragen op ons afkomen”, vertelt Paul. “Daarom het grootste respect voor wat Johny en Marleen al die jaren voor de rommelmarkt betekend hebben.”

De financiën zijn alleszins in goede handen, want de pasgepensioneerde Paul heeft er een carrière als specialist buitenlandse handel voor BNP Paribas Fortis West-Vlaanderen opzitten. Trouwens, de sterkte van de Orde van Roncesvalles is dat op dagen zoals die van de rommelmarkt op alle 11 de betrokken gezinnen kan worden gerekend.

“We willen, als het weer even meewil, zeker 500 barbecueworsten verkocht krijgen en ook ons ‘huisbier’ Augustijn zal vlot afnemers vinden. Dat wordt het werk van Johny, die de dorstigen in de biertent van drank zal voorzien”, zegt voorzitter Erik Lambrecht. Kasteeldame Nele Verledens, die de titel als gevolg van corona niet twee maar vier jaar mag dragen, zal ijsjes verkopen.

Inschrijven tegen 6 juni

De grote rommelmarkt in de Kasteelstraat vindt plaats op zaterdag 18 juni van 6 tot 19 uur van aan de Vierhoek tot de Holdestraat, inclusief het doodlopende stukje Kasteelstraat. Deelname kost 5 euro per 5 lopende meter (auto bij standplaats).

Standhouders horen tegen uiterlijk 6 juni in te schrijven door het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE68 2850 3915 9434 met vermelding van de naam van de deelnemer(s). Er kan ook worden deelgenomen aan een Schijt je Rijk-wedstrijd: 2,50 euro per vierkante meter. De hoofdprijs bedraagt 250 euro. De Orde van Roncesvalles rekent op een talrijke opkomst.

