Opnieuw twee dagen fiets- en wandelplezier: West-Vlaanderens Mooiste op 19 en 20 augustus

Het fiets- en wandelevent West-Vlaanderens Mooiste start eigenlijk op vrijdagavond 18 augustus met een bedankingsbuffet voor alle vrijwilligers en sponsors. Pas op zaterdag 19 en zondag 20 augustus is er fiets- en wandelplezier voor iedereen in en rond Roeselare.

“Ik maak al meer dan 25 jaar deel uit van dit gebeuren”, zegt Noël De Meyere, die er op het einde van het jaar 80 wordt. “Het begon allemaal met Roeselare Fietst met op zondagmorgen een fietstocht voor wielertoeristen en op zondagnamiddag een familiefietstocht. Mede onder impuls van Björn Leenknegt zijn we gegroeid naar een wielervierdaagse die meer dan 10.000 deelnemers naar Roeselare bracht. De stad wilde het graag iets kleinschaliger hebben en we zijn teruggeplooid op twee dagen sportief plezier. De vzw Sportevenementen staat in voor de organisatie en de uitwerking en draait volledig op vrijwilligers. Zonder heel veel vrijwilligers zou dit voor ons een onmogelijke opdracht zijn.”

“Ik mag er wel onmiddellijk aan toevoegen dat eventuele winsten zo veel mogelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, terugvloeien naar de verenigingen en sportclubs die ons helpen met West-Vlaanderens Mooiste. Op het parcours voorzien we vier haltes en die worden bemand en verzorgd door de KSWB met helper van het eerste uur Bernard Crombez, door de Schierveldebolders, door Roeselare Koerst en door de Roeselaarse rugbyclub.”

“Atletiekclub AVR staat in voor de controle van het parcours, de wielerclub van Oekene heeft datzelfde parcours mooi uitgepijld, de groep 55+ zorgt voor de fietsenstallingen op Schiervelde, krachtbalclub Hoger Op Beitem helpt met de catering en de camperplaatsen in samenspraak met Pasar en mijn goede vriend Walter Decoene.”

Opvolger?

“West-Vlaanderens Mooiste werkt ook uitstekend samen met de Kloenstappers van Geert Deraeve en op zaterdagmiddag en zondagmiddag kan men ook biefstuk-friet eten ten voordele van Kloen.”

“Als je iedereen telt die meehelpt aan West-Vlaanderens Mooiste dan kom je toch boven 100 vrijwilligers die dat weekend hun beste beentje voorzetten om zo’n 4.000 deelnemers een leuke beleving aan te bieden. Zoals gezegd bedanken we alle vrijwilligers en sponsors op vrijdagavond met een mooie receptie en een koud buffet. Op zaterdag zijn er de fiets- en wandeltochten en op zondag enkel fietstochten.”

“Of er opvolging klaar staat om mijn taken over te nemen? Telkens als ik daar over begin, is er niemand wakker (lacht). Het klopt dat de meesten onder ons niet meer piepjong zijn en dat dergelijke organisatie een aanzienlijke inzet vraagt. Maar dat houdt ons jong en is ons lang leven, zeker?”

“We hebben er in ieder geval heel veel zin in en hopen op mooi fiets- en wandelweer na de kwakkelzomer die we tot nu hebben gehad.”