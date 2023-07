Opnieuw Slomo Universalis gezocht in Slypskapelle

Naar jaarlijkse gewoonte is er bij de start van de zomervakantie Slyps Kermis van vrijdag 30 juni tot en met kermismaandag 3 juli. Vier dagen lang is er van alles te doen in het centrum van de Moorsleedse deelgemeente. Alle activiteiten staan dit jaar in het teken van country.

Heel wat bewoners van Slypskapelle stippen ieder jaar het kermisweekend met rood in hun agenda aan. “Dit jaar is er van alles te doen rond het thema country”, aldus Andries Sioen, die meehelpt om alles in goede banen te leiden. Op vrijdagavond wordt de kermis afgetrapt met een koekjeskermiskaarting in zaal Sint-Jozef. Wielercomité Slyps Sprint kleurt het kermisweekend met twee wedstrijden.

Op zaterdagmiddag geven de nieuwelingen het beste van zichzelf, op zondag is het de beurt aan de elite zonder contract en beloften. Kermiszaterdag komt ’s ochtends vroeg op gang met een vinkenzetting in de Hovingstraat. Na de koers zijn er om 17 uur tal van activiteiten. Kinderen kunnen er stokpaardjes maken waarmee ze even later ook mogen rijden tijdens de stokpaardjesrace. Waaghalzen kunnen zich wagen aan boomklimmen.

Wie graag beweegt, kan mee volksdansen. Om 21 uur is er een optreden van The Rumours. Na de misviering op zondagochtend trekt iedereen de pastorietuin in voor een aperitiefconcert. ’s Avonds keren twee evenementen terug die vorig jaar een succes werden.

Slomo Universalis

Op het Dorpsplein gaat men opnieuw op zoek naar de Slypse Slomo Universalis, daarna kan iedereen aanschuiven aan de barbecue.

Kermismaandag 3 juli is traditiegetrouw nog een drukke kermisdag in Slypskapelle. Zowel jong en oud zetten er ieder jaar hun beste beentje voor tijdens de loopwedstrijd. De kermis wordt afgesloten op het terras van Toon van Sint-Jozef waar nog volop nagepraat kan worden.

(BF/foto JS)