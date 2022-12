Opnieuw kerstmarkt in Schuiferskapelle

Na enkele onderbrekingen door de pandemie kan je op het dorpsplein van Schuiferskapelle weer terecht voor de lokale kerstmarkt op zaterdag 17 december vanaf 17 uur. De verenigingen en enkele zelfstandigen zorgen voor de gezellige kerstsfeer en een hapje en drankje. Dit jaar organiseert men ook een ballenworp met leuke prijzen.

De leden van de werkgroep Feest van Dorpsbelangen zijn in volle voorbereiding om de kerstmarkt sfeervol en vol animatie uit te werken. “Onze vereniging Dorpsbelangen bestaat uit verschillende werkgroepen”, legt Dirk Braeckevelt uit. “Samen met Klaas Carrette, Steven Bleyaert, Hans Leema, Bert Cockuyt en Bart Dooghe voorzien wij de jaaractiviteiten van onze werkgroep. We zijn blij dat we dit jaar de draad weer kunnen oppikken en onze kerstmarkt kunnen organiseren.

Op zaterdag 17 december plaatsen we een grote tent op het dorpsplein waar de verenigingen en zelfstandigen uit Schuiferskapelle een standje krijgen. Zo zijn bijvoorbeeld de KSA en Gezinsbond al zeker van de partij. We kiezen voor een overdekte kerstmarkt omdat we geen risico’s willen nemen met het weer. Deze editie organiseren we een ballenworp. Nieuw is dat de kerstman ballen met nummers zal werpen, waaraan leuke prijzen zijn verbonden, met als hoofdprijs een salontafel ter waarde van 250 euro.”

Dirk blikt ook al even vooruit op de geplande activiteiten van volgend jaar. “We zijn met onze werkgroep al volop bezig met de voorbereiding van 2023. Zo is er de jaarlijkse kermis in juni en september. Voor september kijken we momenteel of we een zeepkistenrace kunnen organiseren.”

(Tom Verbiest)