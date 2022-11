Opnieuw kerstmarkt en kerstrun in De Vleugels: rennen, smullen en cadeaus kopen

Na twee jaar is er op 3 december eindelijk weer een heuse kerstrun in Klerken, georganiseerd door De Vleugels. Daar kan je ook terecht voor een gezellige kerstmarkt, op 2 en 3 december. Loop mee, kom iets eten en drinken, en koop je kerstcadeautjes.

“De Kerstrun bestaat uit vijf parcours die op vijf verschillende tijdstippen starten. Vorige jaren konden we telkens rekenen op ruim 300 deelnemers”, vertelt Frank De Smet, stafmedewerker communicatie en fondsenwerving en jobcoach bij De Vleugels. “Een eerste parcours, de Kinder-Ouderrun, start om 13.30 uur en loopt over 100 meter. Om 13.45 uur begint de Kidsrun 1, over een parcours van 500 meter. Kidsrun 2, voor de iets oudere kinderen, start om 14.15 uur en loopt over 1 kilometer.”

“De Family Run is 2,5 kilometer lang en begint om 15 uur, en de HO HO HO Run begint om 16 uur en loopt over 7,5 kilometer. Alle parcours zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en met de kinderwagen of buggy. De hele opbrengst van de run wordt integraal gebruikt voor onze cliënten.”

In De Vleugels wordt op 2 en 3 december ook een gezellige kerstmarkt georganiseerd. “We verwachten een dertigtal standen in ons kerstdorp”, zegt Frank De Smet. “Op vrijdag is de kerstmarkt open van 10 tot 18 uur, op zaterdag van 13 tot 18 uur. Vrijdag kan je in ons restaurant De Link genieten van een belegd broodje of een verse ovenkoek gevuld met kruidig pitavlees en aangepaste groentjes. De volledige opbrengst van deze broodjesverkoop zal worden gebruikt om aangepast spelmateriaal te kopen voor onze minderjarige cliënten.”

“En op de kerstmarkt zijn er niet alleen professionele standhouders, maar ook standen van onze creatieve personeelsleden, van de familiekring en van Heuvelzicht. We zorgen voor een gezellige sfeer en een echt kerstgevoel. Er is keuze genoeg om een mooie kerstversiering, een leuke kerstkaart of een cadeautje te kopen – en alles is binnen!”