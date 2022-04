Opnieuw boottochtjes op de Leie met Bootverhuur De Keper

Met het mooie weer vinden heel wat mensen hun weg terug naar parken en terrasjes. Sinds 16 april kan je daar ook de Leie aan toevoegen. Karl Verniers (49) start opnieuw met het verhuur van zijn boten. Je kan zelf varen zonder vaarbewijs of een gids meenemen tijdens de tocht. Op aanvraag zorgt Bootverhuur De Keper voor gekoelde drankjes aan boord.

“Ik ben opgegroeid met boten, maar dan kom je in een periode in je leven dat je daar minder tijd voor kan vrijmaken. Met de opwaardering van de Leieboorden begon het idee van een eigen bootje opnieuw te dagen. Ik ben dan eens gaan informeren bij Toerisme Kortrijk en vanaf dan ging het redelijk snel”, aldus Karl, die met twee bootjes begon, Manten en Kalle. Intussen hebben Nette, Liese en Julia het gamma aangevuld. Respectievelijk vernoemd naar ‘Jacquelinette’, dochter van Manten en Kalle, ‘La Lys’ en het Kortrijkse Julia-bier. De bootjes kunnen varen tot aan Menen of Harelbeke.

“Het gros van ons publiek komt van Zuid-West-Vlaanderen, maar is toch nog steeds verrast van het beeld vanaf de Leie. Je ontdekt Kortrijk en omstreken vanuit een ander perspectief. Er zijn mensen die dagelijks het traject doen langs het jaagpad maar die zeggen dat het zicht op de Leiestreek vanaf het water toch helemaal anders is.”

Vrijheid

Ook Ruth Ameel (41), Pieter Jacques (37) en Ben Vanpoucke (43) maken met drie andere leden van de muziekvereniging Harmonie Ledegem een boottocht op de Leie met Kalle. Deels voor Ben zijn verjaardag, maar ook om nog eens samen te zijn met de vriendenbende.

“Het gevoel van vrijheid spreekt mij vooral aan, de rust en de kalmte op het water. Het is daarbij ook een gezellige uitstap met vrienden. Op ons gemak genieten in het zonnetje van een aperitief en de kaasplank. Het is eigenlijk een ideale teambuildingactiviteit”, besluit Ben.

Reserveer online jouw boottocht op www.de-keper.be of contacteer Karl op 0477 55 38 73 of bootverhuur.dekeper@gmail.com.