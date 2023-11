Opbouw voor kerstmarkt op het Wapenplein is begonnen

Het wintertoerisme is de laatste jaren sterk gestegen in Oostende met onder meer Winter in het park. De succesformule wordt nu uitgebreid met een kerstmarkt op het Wapenplein. “Met deze nieuwe opstelling wordt rekening gehouden met het draagvlak van het en de erfgoedwaarde van het park, zonder in te boeten op beleving”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Naast het Leopoldpark is er vanaf dit jaar ook een nieuwe kerstmarkt in Oostende op het Wapenplein. Door de organisatie van een tweede kerstmarkt wordt de link gelegd tussen het handelscentrum en het Leopoldpark. Op het plein zullen er drie sfeerzones gemaakt worden met zicht op de horecazaken. In de kiosk komt er een horecagelegenheid om te genieten van typische winterse drankjes. Bezoekers vinden er straks ook het Huis van de Kerstman, een authentieke draaimolen, de grote kerstboom en de attractie Sapin Magique terug. De opbouw op het Wapenplein is al van start gegaan en zal afgerond zijn op 1 december. Er komen in totaal 24 kerstchalets.

“ ‘Winter in Oostende’ is uitgegroeid tot een toeristisch hoogtepunt, met heel wat extra overnachtingen en een serieuze stijging in de inkomsten van de restaurants tot gevolg. De spreiding van de kerstmarkt over twee pleinen is nu een win-win. We creëren niet alleen extra sfeer voor de eindejaarsshopper, maar tegelijk vergroten we het draagvlak bij de inwoners rond het Leopoldpark, door een betere spreiding van de bezoekers en een aanpassing in de openingsuren van de tijdelijke horeca-uitbatingen. De toevoeging van de tweede kerstmarkt op het Wapenplein versterkt de beleving voor inwoners en bezoekers, waardoor Oostende dé onbetwiste winterstad van Vlaanderen wordt”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD)

Leopoldpark

Ook het Leopoldpark in Oostende blijft een bezoekje waard met een twintigtal kerstchalets en een drijvende schaatspiste. Op de vijver komt ook een schaatsbar, een terras met uitzicht op de piste en een authentieke paardenmolen. Centraal op het plein voor het bloemenuurwerk komt een Duitse meiboom met carrousselbar, omgeven door typische kerstchalets. Met deze nieuwe opstelling wordt rekening gehouden met het draagvlak van het evenement voor de inwoners en de erfgoedwaarde van het park, zonder in te boeten op beleving. De piste is van maandag tot en met donderdag geopend van 11 tot 20 uur, van vrijdag tot en met zondag is het geopend van 11 tot 21 uur. Nieuw dit jaar is dat de tickets verkocht worden volgens een principe van piekuren en daluren. Als schaatser betaal je 9,50 euro tijdens de daluren, tijdens de piekuren betaal je 11,50 euro. Piekuren zijn buiten de schoolvakantie op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u. Tijdens vakantiedagen geldt het tarief van de piekuren elke dag van 14u tot 18u

Om de feestelijke ervaring compleet te maken, zullen er tijdelijke horecazaken worden opgezet in zowel het park als op het Wapenplein van 1 december tot en met 7 januari. Op vrijdag en zaterdag kunnen bezoekers tot 23 uur hier iets eten en drinken, terwijl op andere dagen de horecazaken open zullen blijven tot 22 uur. Uiteraard kunnen bezoekers na deze uren nog terecht bij de vele horecagelegenheden verspreid over de stad.

Openingsweekend

Winter in Oostende start op 1 december om 18 uur met een spectaculaire DJ-set onder de Lichttunnel met Omdat Het Kan & Average Rob. Om 19 uur wordt de winterse mix van het publiek afgespeeld tijdens de eerste lichtshow, en om 20 uur zal de mix van Arno voor het eerst te horen zijn. Na dit spektakel kan men genieten van de gezellige sfeer in het feestelijk verlichte Winter in het Park of op de Kerstmarkt op het Wapenplein. Inclusief gezellige muziek en animatie.