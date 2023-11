Op zoek naar kampioen Rummicub

In Snooker Pocket vindt op zaterdag 18 november het kampioenschap van Deerlijk Rummikub plaats. “Rummikub is een heel populair gezelschapsspel”, verduidelijkt Dominique Vanhonacker (foto). “Het eerste Rummikubspel dateert al uit de jaren dertig. Het oorspronkelijke spel werd met kaarten gespeeld. Nu zijn het stevige kunststof stenen die de spelers voor elkaar geheim houden. Wanneer er iemand al zijn stenen kwijt is, eindigt het spel onmiddellijk. De andere spelers tellen dan hoeveel de waarde van hun resterende Rummikubstenen is. Dit zijn strafpunten. De trekking vindt plaats om 14.15 uur, de wedstrijd zelf vangt aan om 14.30 uur. Info: 0473 79 73 50. (DRD/foto DRD)