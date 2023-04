Oostkamp verwelkomt jeugd op 13e zwemloop

Maandag 1 mei is niet alleen de Dag van de Arbeid, maar eveneens de dag waarop Zwemclub de Valkaart samen met Duatlonvereniging Baliebrugge en de Oostkampse Sportraad reeds voor de 13de keer een zwemloop organiseert.

Zoals elk jaar gaat het evenement de recreatieve toer op. Men wil de deelnemers laten proeven van twee verschillende sporten gebundeld in één organisatie: een zwemloop. De jonge deelnemers zwemmen eerst in het zwembad, gevolgd door het lopen in park de Valkaart op een afgebakend en afgesloten parcours.

Wisselzone

“Niet dat iedere deelnemer de ambitie moet hebben om later een gevierd triatleet te worden, maar het is waarschijnlijk leuk dat alle meisjes en jongens ook eens met deze populaire sport in contact kunnen komen”, klinkt het bij de organisatie. Aangesloten zijn bij Triatlon Vlaanderen of een van de organiserende clubs is geen voorwaarde tot deelname. Deze wedstrijd staat open voor iedereen. Er wordt gezwommen in het zwembad en de baantjes en de tijd worden daar geteld.

“Vooral in de wisselzone tussen het zwemmen en lopen voelen de deelnemers zich echt triatleet. T-shirt aantrekken, de loopschoenen, het borstnummer. Ook nu weer beschouwen wij iedere deelnemer die de finish bereikt als een winnaar, en dat maken wij ook hard door hen allen een medaille te geven. Zij die het wensen krijgen uiteraard achteraf ook nog hun behaalde plaats en gepresteerde tijd.”

Duoreeks

Deelnemen aan de zwemloop in Oostkamp kan vanaf zes jaar. Ook de begeleiders moeten niet passief toekijken want naast de jeugddeelnemers kunnen ook volwassenen hun hartje ophalen, alleen of in duo. Voor die spectaculaire afsluiter, de duoreeks, zijn alle combinaties mogelijk. Ouder-kind, sterke zwemmer met snelle loper, vriend-vriendin… De zwemloop in Oostkamp is voor jonge atleten vanaf 2008 tot en met 2016 als geboortejaar en vanaf 16 jaar in een open categorie. En dit op maandag 1 mei vanaf 13 uur in en rond zwembad de Valkaart.

Voorinschrijven kan online: www.zvo.be De inschrijvingslijsten worden afgesloten op 26 april. De dag van de wedstrijd kan er niet meer ingeschreven worden. (ACR/ GF)