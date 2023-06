Oostendenaar Ronny Swiggers voor de tweede keer wereldkampioen quizzen

Op het WK quizzen heeft Ronny Swiggers zich voor de tweede keer tot wereldkampioen gekroond. De Oostendenaar scoorde een punt meer dan de Amerikaanse Victoria Grace. Tom Trogh strandde net naast het podium.

Ruim 1.500 deelnemers uit ongeveer 40 landen deden afgelopen weekend een gooi naar de wereldtitel in het quizzen. Niet enkel quizzers uit de traditionele quizgrootmachten, maar bijvoorbeeld ook mensen uit pakweg Noord-Macedonië, Liberia en de Verenigde Arabische Emiraten waagden hun kans. Aan de Belgische manche in The Mauritz in Ninove namen op 3 juni 68 quizzers deel.

Kampioenen

Twee jaar na zijn vorige zege veroverde Ronny Swiggers met 171 punten zijn tweede wereldtitel. De Amerikaanse Victoria Grace moest met 170 punten vrede nemen met de tweede plaats. Tom Trogh, die in 2022 nog zilver pakte, kwam drie punten tekort voor de bronzen medaille. Met 164 punten ging die derde plaats naar de Engelsman Evan Lynch.

Verder in de top tien eindigden meerdere voormalige kampioenen zoals Olav Bjortomt, Pat Gibson en Kevin Ashman, allen bekend van het quizprogramma Eggheads.

240 vragen

Wereldwijd kregen de deelnemers dezelfde 240 vragen voorgeschoteld, verspreid over acht categorieën. Met 28 op 30 bleek Tom Trogh opnieuw de allerbeste in de categorie Sport. Ronny Swiggers scoorde dan weer het beste in de categorieën Culture, Lifestyle en World. In de categorie Sciences eindigden internationaal zes quizzers gelijk met 22 op 30, onder wie Tom Trogh, Lander Frederickx en Bart Lecomte.

Landentitel verdedigen

Van 3 tot 5 november zullen de International Quizzing Championships gehouden worden in het Spaanse Torremolinos. Tijdens deze opvolger van het EK zal België zijn titel verdedigen in de landencompetitie.

Daarnaast staan onder andere ook een individuele competitie en meerdere themaquizzen op het programma. Vorig jaar in Berlijn waren de Belgen de grote slokop, onder andere met een individuele titel voor Ronny Swiggers. (Belga)