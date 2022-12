Oostende wil meer nieuwkomers bij jeugdbewegingen

Het stadsbestuur en vormingsorganisatie Tumult werken samen met de jeugdbewegingen om meer anderstalige nieuwkomers naar de jeugdbewegingen te krijgen.

“Het lukt in de sport waar een 500-tal anderstalige nieuwkomers al hun weg vonden naar de verenigingen. En het lukt ook in de cultuursector, mede door organisaties zoals FMDO”, zegt jeugdschepen Bart Plasschaert (CD&V). Maar bij de jeugdbewegingen lukt dat niet omdat niet iedereen vertrouwd is met de jeugdbeweging of er bij de ouders wat argwaan is.

“Voortaan zullen we de jeugdbewegingen coachen zodat ze hun organisatie toegankelijker maken”, zegt Joachim Desmet van de jeugddienst. De groepsleiding van alle jeugdwegingen kregen een vormingssessie op Duin en Zee en twee jeugdverenigingen stappen ook in een proefproject waarbij ze van nabij begeleid worden om meer anderstalige kinderen op te nemen in hun werking.

Het gaat om KSA Meeuwennest en de 21e FOS De Jolle, twee verenigingen die actief zijn in het centrum. Nadien wil de stad het project uitbreiden naar andere jeugdbewegingen.