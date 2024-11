Oostende lanceert City Walk: ‘Ik, Léon Spilliaert’

Toerisme Oostende vzw werkte samen met Mu.ZEE de audiovisuele wandeling ‘Ik, Léon Spilliaert’ uit. Eind december sluit een website over het leven en werk van de kunstenaar online naadloos aan op die artistieke citytrip.

Nu Ensor na zijn jubileumjaar stilaan even minder prominent in zijn Oostende aanwezig is, duikt stadsgenoot Léon Spilliaert uit zijn schaduw op en daar kan de Oostendenaar en toerist zich allen maar op verheugen. Zo kan iedereen nu in het voetspoor van geoefend wandelaar Léon Spilliaert zijn werk en meteen ook de Stad aan Zee te verkennen.

De 6 km lange stadswandeling start aan het toerismebureau en volgt de kunstschilder in 1935, net voor hij verhuist naar Brussel waar hij overlijdt in 1946. Bij de start komt Spilliaert zelf tot leven via een hologram in het infokantor van Toerisme Oostende

De wandeling zelf vind je, zoals alle andere stadswandelingen, op de Ostend City Walks-app op je telefoon en voert je langs locaties die de schilder erg vaak aandeed: het Leopoldpark, de Zeedijk en Gaanderijen, het Wapenplein en Petit Paris. Oostendenaar Sebastien Dewaele geeft stem aan de tocht.

Teaser

“Door onze samenwerking met Mu.ZEE willen we alle expertise rond Spilliaert in Oostende bundelen en ontsluiten. In het toerismebureau ontvangen we jaarlijks ca. 250.000 mensen en al 25.000 bezoekers lieten zich leiden op een van onze wandelingen op de City Walks-app.”, aldus Toerisme Oostende-directeur Peter Craeymeersch. Alle gebundelde expertise is vanaf eind december e.k. te vinden op www.leonspilliaert.be.

Als teaser bij de lancering van de digitale wandeling kunnen passanten bij het Toerisme Oostende-infokantoor zichzelf getransformeerd zien in een portret à la Spilliaert. Dankzij een geavanceerde videofilter wordt het eigen beeld omgezet in een erg tijdelijk kunstwerk.

De wandeling ‘Ik, Léon Spilliaert’ en de website kwamen tot stand dankzij de steun van Toerisme Vlaanderen. Voor de realisatie tekende het productiehuis Little Harry.