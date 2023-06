Oostende eindigt schooljaar met School is out-festival

Om de zomer op een bijzondere manier af te trappen, organiseert de stad de zesde editie van het School is out-festival op woensdag 28 juni. Het bekende concept met gratis activiteiten en workshops voor 12- tot 15-jarigen verhuist dit jaar naar het evenementenplein van het Maria-Hendrikapark en duurt van 13 tot 18 uur. Nieuw dit jaar is de School is out-Clubnight, een fuifconcept voor 16- tot 18-jarigen, georganiseerd door jeugdhuis OHK in fuifzaal Elysée. Die loopt van 20 uur tot 2 uur de volgende ochtend. Op de foto zien we vertegenwoordigers van de diverse meewerkende jeugdhuizen en schepen van Jeugd Bart Plasschaert. (HH/foto PM)