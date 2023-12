Ook zonder stadsbrouwerij hoopt hoppestad op meer leven in de brouwerij: “Museum uitgebreid met café en andere verhalen”

Een glazen passerelle moet het toekomstig toeristisch onthaal van Poperinge verbinden met een uitgebreid Hopmuseum, dat ook een museumcafé en stukje stadsmuseum zal huisvesten. “Het idee van de stadsbrouwerij moeten we definitief laten varen.”

Een jaar geleden trok het duo achter lokale brouwerij De Plukker hun kandidatuur onverwacht in voor een toekomstige stadsbrouwerij, die in het Hopmuseum voor extra beleving moest zorgen.

“Er waren geen andere kandidaten, dus moeten we dat idee definitief laten varen”, bevestigt toerismeschepen Klaas Verbeke (CD&V). “De stadsbrouwerij paste in een masterplan van het stadsbestuur voor de opwaardering van de site van de Stadsschaal aan de Gasthuisstraat en de binnenkoer en het Hopmuseum erachter.” Ondanks het uitblijven van een stadsbrouwerij, hoopt het stadsbestuur op een andere manier leven in de brouwerij te brengen. Dat plan is nu voorgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad.”

Verhuis uit kelder

“Het toeristisch onthaal verhuist vanuit de kelder onder het stadhuis aan de Grote Markt naar de Stadsschaal die nu nog tijdelijk wordt uitgebaat als horecazaak”, vervolgt Verbeke. “Het onthaal zal boven de binnenkoer verbonden worden met het Hopmuseum via een glazen passerelle op de eerste verdiepingen.”

Het Hopmuseum wordt vernieuwd en uitgebreid. “Hop is het goud van Poperinge. Het is onze geschiedenis, DNA en cultuur. Het museum bevindt zich op een unieke locatie in de stad. De aanbouw uit 2006 wordt verder uitgebreid richting de voormalige slachthuissite achter het museum. Daardoor scheppen we ruimte voor een museumcafé dat een terras kan uitbouwen op de binnenkoer, een van de mooiste plekjes in Poperinge. Behalve bier en hop gaan we in hetzelfde gebouw ook andere verhalen vertellen uit de geschiedenis van de hoppestad. Poperinge heeft nog geen stadsmuseum. Er is een werkgroep opgericht om boeiende maar ongekende verhalen uit te werken.”

Meer dan vier miljoen euro

“De opgewaardeerde site creëert mogelijkheden voor workshops, publieksactiviteiten en kwalitatieve exposities. We kunnen indrukwekkende erfgoedstukken, waaronder een oude plukmachine, uit een afgesloten depot halen en toevoegen aan de permanente tentoonstelling.”

Vanaf 6 februari kan iedereen het de plannen bekijken, die enkele weken te bezichtigen zullen zijn in het Hopmuseum. De kosten worden nu geraamd op meer dan vier miljoen euro. “Maar daarvoor is in deze bestuursperiode geen budget meer voorzien. De realisatie moet na de verkiezingen van 2024 gebeuren”, besluit Verbeke. (TP)